Champaign, Illinois — L’équipe masculine de basket-ball du Kansas, faisant son retour officieux sur le terrain pour un match d’exhibition dans l’Illinois au profit des victimes des incendies de forêt de Maui, a été menée presque fil à fil et s’est inclinée 82-75 contre l’Illini dimanche soir.

KU, l’équipe n°1 de pré-saison au pays, était à portée de main tout au long, mais a réussi à conserver un avantage pendant une seule minute cumulée, entièrement contenue dans les 20 premières. Les Jayhawks, en proie à une combinaison d’attaque quelque peu décousue, de pauvres Le rebond défensif et le solide tir périphérique d’Illini, 25e, n’ont pas repris la tête après l’avoir perdu sur un tir à 3 points de Coleman Hawkins avec 9 :39 à jouer en première mi-temps.

Kevin McCullar Jr. a affiché la confiance offensive qu’il a passé l’intersaison à cultiver, en route vers 18 points en première mi-temps, dont 9 des 13 premiers des Jayhawks pour soutenir presque à lui seul KU pendant cette période. Il a terminé avec 25 points et huit rebonds, menant KU au score, avant de quitter le match suite à une collision avec des joueurs d’Illini alors qu’il plongeait pour une balle lâche dans les dernières minutes.

Self a déclaré après le match que McCullar souffrait de quelque chose comme un coup du lapin, mais “je ne pense pas qu’il soit gravement blessé ou quoi que ce soit.”

L’ancien coéquipier de McCullar à Texas Tech, Terrence Shannon Jr., a mené tous les joueurs avec 28 points sur un tir de 8 sur 13. Trois autres Illini ont atteint les deux chiffres, dont Quincy Guerrier avec 13 points et neuf rebonds.

“Nous avons des problèmes où notre marge d’erreur n’est pas aussi élevée qu’elle l’a été peut-être il y a quelques années”, a déclaré Self, faisant référence au manque de profondeur de son équipe. « Et les gars qui jouent doivent bien jouer. Comme la façon dont Kevin McCullar a joué aujourd’hui et Terrence a joué aujourd’hui, vous espérez que vous retiendrez cela, mais il n’y a aucune garantie que Terrence va tirer comme ça ou que Kevin va marquer le ballon comme ça à chaque match.

Hunter Dickinson était complètement à côté au début d’une série de sauts à bout portant et n’a réussi qu’un seul de ses six premiers tirs avant de marquer sur deux alley-oops à la fin de la mi-temps. Il a néanmoins réussi à totaliser 22 points et neuf rebonds sur l’ensemble de la soirée.

“Hunter a obtenu des chiffres, mais il n’a pas joué comme il en était capable”, a déclaré Self.

Dickinson a ajouté : « Je pense que sur la défensive, évidemment, je sais que je n’ai pas fait du bon travail là-bas. J’ai peut-être bien marqué le ballon, mais si vous donnez autant de points que vous en marquez, vous n’aidez pas vraiment votre équipe.

Hawkins et Shannon des Illini ont combiné pendant sept 3 en première mi-temps pour les aider à construire leur avance, car les Jayhawks n’ont eu que trois tentatives au total en profondeur dans le même laps de temps. Cela incluait un échec de KJ Adams Jr. (14 points, principalement en fin de match) qui espérait cultiver son tir à trois points en jouant davantage en dehors de la peinture.

Les choses sont devenues particulièrement désastreuses pour KU à la fin de la première mi-temps lorsque l’Illinois a marqué 7 points de suite – dont le troisième 3 pour Hawkins – alors que les Jayhawks ont été tenus sans but pendant quatre minutes pour forcer un temps mort de Self.

“Je pensais que Hawkins avait réalisé un match formidable et qu’il faisait la différence parce que c’était le gars avec lequel nous ne pouvions pas rivaliser sur les écrans hors-ballon et des choses comme ça”, a déclaré Self.

Après le temps mort, ils ont montré un éclair de leur potentiel lorsque Dajuan Harris Jr. a trouvé Dickinson au poste, qui a fait une passe à McCullar sur une porte dérobée pour la meilleure possession offensive de la journée.

L’Illinois a conservé un avantage constant pendant la majeure partie de la période, mais aurait pu entrer dans la mi-temps avec une avance de 40-37 seulement après que l’étudiant de première année Elmarko Jackson – qui a montré son excellente vitesse sur deux seaux en première mi-temps – ait marqué sur un drive. Mais Shannon a réussi le septième 3 de l’Illini contre Dickinson lors de la possession finale de l’Illinois de la mi-temps.

Les Illini ont réussi huit de leurs 19 rebonds en première mi-temps sur le verre offensif.

Shannon a d’abord poursuivi son bon départ en seconde période avec un autre 3 points. Les Jayhawks sont revenus à leur première égalité depuis 10h30 après le début du match grâce à un lancer franc de McCullar, mais ont vu leur élan déraillé par une longue série de fautes, exacerbées par les règles d’exhibition empêchant les joueurs de commettre des fautes. (Il a déclaré après le match que lui et Underwood avaient chacun décidé indépendamment de suggérer ces règles.) Une passe croustillante autour du klaxon pour un Marcus Domask 3 a permis à l’Illinois de prolonger son avance à 56-49.

KU a eu du mal à réduire cette marge de 7 points et a accumulé 10 fautes en moins de 11 minutes de jeu. Adams, McCullar et Hawkins ont tous commis au moins cinq fautes dans la soirée.

Cependant, après un temps mort tardif, les Illini sont soudainement devenus sujets au turnover et ont concédé des paniers faciles à Adams et Dickinson en peu de temps. KU a finalement égalisé le match à 70-70 sur un revers de Dickinson, mais l’Illinois a obtenu un corner 3 dont il avait désespérément besoin de Guerrier avec 4:45 à jouer.

Plus tard, Dickinson a vu un lay-up potentiel être annulé pour une violation du chronomètre des tirs et les Illini ont répondu avec un stepback de Hawkins 3 pour remonter 6, une marge qu’ils ont plus ou moins conservée pour le reste de la soirée.

“Nous allons avoir des entraînements difficiles à venir en raison de certaines erreurs que nous avons commises au cours de la première partie du match”, a déclaré Adams, “mais je pense que c’est une excellente expérience d’apprentissage, surtout pour commencer une bonne match hors-concours contre une très bonne équipe, et je pense que nous allons en tirer des leçons et faire le bien à partir de maintenant.

Les Jayhawks accueilleront Fort Hays State pour leur cinquième concours d’exhibition mercredi à Allen Fieldhouse.

