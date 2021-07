KTS Padannayil, célèbre acteur de théâtre et de cinéma malayalam, décède à 88 ans | Nouvelles des gens

Kochi : L’acteur de théâtre, de télévision et de cinéma très populaire KTS Padannayil est décédé jeudi dans un hôpital privé, près d’ici, ont indiqué des sources familiales.

L’acteur extrêmement populaire qui excellait dans les rôles de comédie avait 88 ans et était actif jusqu’à récemment.

Il est décédé des suites d’une maladie liée à l’âge.

Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a rappelé l’acteur comme celui qui a dépeint la vie d’un homme ordinaire à l’écran et l’a extrêmement bien fait.

Parti de la scène il y a plus de cinq décennies, Padannayil a enfilé la peinture grasse dans les films en 1995 et il est bientôt devenu un habitué des rôles de comédie et jusqu’à son dernier film au début de cette année, il a joué dans environ 60 films.

Il était également populaire dans de nombreuses séries télévisées et sa marque de fabrique était que, lorsqu’il n’était pas engagé dans la comédie, on le voyait souvent assis dans sa petite papeterie à Tripunithura, près d’ici, en train d’interagir joyeusement avec ses clients.

Les films populaires de Padannayil incluent Aniyan Bava Chetan Bava, Swapnalokathe Balabhaskar, Nakshathrathilakkam, Adyathe Kanmani, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’acteur vétéran laisse dans le deuil sa femme et ses trois fils et une fille et les derniers sacrements auraient lieu jeudi soir, près d’ici.