KT Corp. fait une promesse de don de 2 millions de dollars à Sonde, yeux sur l’intégration de l’analyse vocale dans la télésanté

Le géant sud-coréen des télécommunications KT Corporation réalise un investissement stratégique de 2 millions de dollars dans la plateforme américaine d’analyse vocale Sonde Health.

Selon un communiqué de presse, les entreprises coopéreront pour utiliser la technologie d’analyse vocale de Sonde afin de mettre à niveau les solutions commerciales vocales basées sur l’IA de KT.

En dehors de cela, KT prévoit d’intégrer la technologie de Sonde dans son plateforme de télémédecine au Vietnam. Au début de cette année, il s’est associé à l’acteur local des technologies de la santé HurayPositive pour lancer un service de télésanté, qui s’adresse désormais aux patients diabétiques et prévoit de prendre en charge à terme d’autres maladies chroniques telles que l’hypertension artérielle.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

KT cherche une part du marché mondial des biomarqueurs vocaux, qui devrait atteindre environ 6 billions de wons (4,5 milliards de dollars) d’ici 2027, avec une croissance à un TCAC de 15,5 %, selon Coherent Market Insights. Les biomarqueurs vocaux sont de plus en plus utilisés dans les technologies vocales et la télémédecine.

Elle a investi dans Sonde, qui a développé une technologie qui utilise biomarqueurs vocaux pour identifier un certain nombre de maladies telles que les troubles respiratoires et maladie mentale. Il analyse ces biomarqueurs en détectant des changements subtils dans le son et le mouvement des cordes vocales. La société détient également actuellement une base de données de millions d’enregistrements vocaux pour détecter et surveiller les maladies.

LA GRANDE TENDANCE

Sonde est le deuxième investissement à l’étranger de KT Corp. via son segment de la santé numérique. L’an dernier, elle a signé un protocole d’entente avec NeuroSigma, un développeur bioélectronique américain, pour développer et commercialiser conjointement des thérapies électroniques pour le traitement des troubles neurologiques et neuropsychologiques tels que le TDAH, la dépression et l’épilepsie.

Pendant ce temps, en juin, KT et Hanmi Pharmaceutical dans Digital Pharm, un développeur local de thérapies numériques et d’électroceutiques. Ce dernier expérimente actuellement un traitement numérique de la dépendance à l’alcool et à la nicotine. Il prévoit également de développer DTx pour la perte auditive et la dysphagie.

Par ailleurs, Sonde a également récemment conclu d’importants partenariats mondiaux. Il s’est associé à Qualcomm Technologies pour intégrer sa technologie de biomarqueur vocal AI dans les smartphones alimentés par Qualcomm Snapdragon 888 et 778G 5G pour permettre le dépistage et la surveillance de la santé. Au début de cette année, Sonde et GN Group, un fournisseur de solutions audio intelligentes basé au Danemark, ont entamé un partenariat pour rechercher et développer des biomarqueurs vocaux commerciaux pour les troubles cognitifs légers.