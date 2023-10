KSI vs Tommy Fury LIVE : heure de début au Royaume-Uni, undercard, prix PPV et comment suivre – rivaux à long terme prêts pour un énorme affrontement

KSI et Tommy Fury se retrouveront enfin face à face sous les lumières ce soir et l’action sera en direct sur talkSPORT.

Les rivaux de longue date monteront sur le ring pour l’événement principal de la MF & DAZN : X Series 10 Prime Card à Manchester.

Les négociations sur un combat entre les deux se sont déroulées pendant plusieurs mois après la victoire de Fury sur Jake Paul.

Après la victoire de ‘TNT’, ‘The Nightmare’ KSI a éliminé Joe Fournier, mais le combat a été jugé sans concours après qu’il a été jugé pour avoir utilisé un coude dans le KO.

Après ce combat, KSI s’est retrouvé face à face avec Fury et l’a appelé pour que les discussions commencent peu de temps après.

Les deux sont maintenant prêts à se rencontrer dans le cercle carré et à régler leur querelle.

Le partenaire commercial de KSI et autre sensation des médias sociaux, Logan Paul, est également sur la carte et affrontera le partenaire d’entraînement de Conor McGregor, Dillon Danis.

Une conférence de presse pour le combat a tourné à la folie alors que John Fury a failli déclencher une émeute en renversant les tables et en détruisant le décor.

Lors de la pesée, Fury a enregistré 182,6 livres et KSI pesait 181,3 livres, avant qu’ils n’entrent tous les deux dans une cage spécialement conçue pour une confrontation enflammée.

Une foule d’autres actions d’influence sont à venir, notamment un match par équipe de quatre poids mi-lourds.

KSI vs Fury : Date et comment suivre

Cet affrontement en six rounds cruiserweight (183 lbs) est prévu le samedi 14 octobre.

Il aura lieu à la Manchester Arena avec une soirée de combat qui débutera à 17h30 avant la carte principale à 19h.

Les promenades sur le ring de l’événement principal sont ensuite attendues à 23h15.

talkSPORT aura des commentaires exclusifs en direct de l’action lors de notre Fight Night Live Special.

Notre équipe comprend les présentateurs Adam Catterall et Gareth A Davies, le commentateur Andy Clarke et l’ancien champion des super-coq Spencer Oliver.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct depuis Manchester.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

ous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Le combat sera retransmis en direct sur DAZN et sur DAZN PPV et le prix sera de 19,99 £ au Royaume-Uni.

Les acheteurs doivent également acheter un abonnement DAZN, dont le premier mois coûtera 1 £ si vous achetez le PPV.

Aux États-Unis, le prix DAZN PPV est de 54,99 $.

2 Logan Paul se battra également sur la carte

KSI contre Fureur : Résultats de la pesée

Fury a été le premier à monter sur la balance lors de la pesée de vendredi après-midi et a enregistré 182,6 livres.

KSI a ensuite suivi et pesé 181,3 livres, avant d’entrer tous les deux dans une cage spécialement conçue pour une mise au jeu.

Les deux hommes se sont immédiatement lancés des insultes, tandis que Fury criait : « C’est fini, tu te fais chier. »

KSI contre Fury : Undercard

Sous réserve de modifications

23h15 : ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : KSI contre Tommy Fury

22h25 : Logan Paul contre Dillon Danis

21h40 : Salt Papi contre Slim Albaher

21h : Deen le Grand contre Walid Sharks

20h20 Le roi Kenny contre Anthony Taylor

19h40 : Whindersson Nunes contre My Mate Nate

19h : Wassabi LMAO (Alex Wassabi & NichLmao) vs Los Pineda Coladas (Luis Alcaraz Pineda & BDave) – match par équipe

Carte préliminaire (17h30 – 19h)

Chase DeMoor contre Tempo Arts

SX contre DTG

Astrid Wett contre Alexia Grâce

Swarmz contre Ed Matthews

KSI vs Fury : Qu’est-ce qui a été dit ?

KSI a promis un KO explosif contre Fury malgré la difficulté de Paul contre le boxeur.

KSI a déclaré : « Il ressentira la pression bien plus que Jake Paul.

« Je suis très intense et je le montre sur le ring.

« Tommy était capable de marcher après le combat avec Jake. Tommy ne marchera pas après m’avoir combattu, aucun homme ne le fera.

2 Fury a battu Paul en Arabie Saoudite plus tôt cette année Crédit : Getty

Fury a répondu : « J’ai déjà battu Jake Paul et il ne me reste donc plus qu’à endormir cet homme.

« Je le ferai en quatre tours. C’est de l’argent facile. »

Paul a donné sa prédiction pour le combat et a critiqué KSI pour sa précédente victoire controversée.

Paul a déclaré : « Je pense que Tommy l’assomme en moins de cinq rounds.

« Je veux dire [KSI] fait ces combats gimmick avec la WWE jusqu’à présent.

« Tommy est son premier vrai test, mais qui sait, il pourrait aussi donner un coup de coude à Tommy. »