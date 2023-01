KSI vs FaZe Temperrr LIVE : heure de début confirmée au Royaume-Uni, sous-carte complète et commentaire GRATUIT exclusif

La sensation des médias sociaux KSI affrontera FaZe Temperrr à la Wembley Arena ce soir – et l’action sera exclusivement en direct sur talkSPORT.

Le populaire YouTuber et boxeur 3-0 devait affronter l’ancien partenaire d’entraînement de Conor McGregor, Dillon Danis, le combattant MMA retiré du combat la semaine dernière.

Boxe inadaptée KSI a porté son record de boxe parfait à 3-0 en remportant 2 victoires en 1 nuit

KSI a annoncé à contrecœur que Danis s’était retiré avant de nommer rapidement FaZe Temperrr, un joueur et créateur de contenu brésilien, comme son nouvel adversaire.

“The Nightmare” sera toujours en tête d’affiche de la dernière carte Misfits Boxing, revenant au sport pour la première fois depuis qu’il a éliminé Swarmz et Luis Alcarez Pineda la même nuit en août dernier.

Temperrr devait se battre sur l’undercard mais fera désormais partie de l’événement principal.

KSI a pesé un peu plus léger à 175 livres lors de la pesée de vendredi, tandis que Temperrr pesait 175,9 livres.

KSI vs FaZe Temperrr : Date et heure de début

Le combat de six rounds des poids lourds aura lieu le Samedi 14 janvier.

L’événement de sept combats aura lieu à l’OVO Arena de Wembley, à Londres, qui devrait débuter à 19 heures.

La première cloche de l’événement principal est ensuite inscrite au crayon pour 22h24.

KSI vs FaZe Temperrr: Date et couverture talkSPORT

talkSPORT aura des commentaires en direct et exclusifs de Wembley, avec notre couverture à partir de 21 heures le samedi soir.

Notre équipe d’experts sera composée des présentateurs Jim White et Gareth A Davies, du commentateur Andy Clarke et de l’ancien champion des super-coqs Spencer Oliver.

Et talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action sur cette page.

Pour vous connecter à talkSPORT via le site Web, cliquez ICI pour le flux de commentaires en direct gratuit.

Vous pouvez également écouter gratuitement via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Twitter : @MF_DAZNXSeries KSI et Danis avaient construit une rivalité féroce mais maintenant le combat n’aura pas lieu

KSI vs FaZe Temper : comment regarder

L’action sera diffusée en direct DAZN pay-per-view et coûtera aux abonnés au Royaume-Uni 11,99 £.

Les nouveaux clients doivent d’abord s’inscrire à DAZN pour 7,99 £ avant d’acheter le combat séparément.

Il peut être diffusé en direct via l’application DAZN qui peut être téléchargée sur vos appareils mobiles ou tablettes.

KSI contre FaZe Temperrr : Undercard

Il y a six combats sur la sous-carte, avec le YouTuber américain, acteur et boxeur Slim Abaher et le DJ britannique Tom Zanetti comme principal soutien.

La combattante britannique Elle Brooke est sur la carte contre la boxeuse américaine Faith Ordway.

Salt Papi présente également – ​​une star de la comédie TikTok avec un grand public.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: KSI contre FaZe Temperr (6 rounds de 3 minutes, poids cruiser)

Slim Albaher contre Tom Zanetti (4 rounds de 3 minutes, poids léger-lourd)

Salt Papi contre Josh Brueckner (4 rounds de 3 minutes, poids cruiser)

B Davey vs TBA (3 rounds de 3 minutes, super-moyens)

Ryan Taylor contre Swarmz (4 rounds de 3 minutes, poids cruiser)

Faith Ordway contre Elle Brooke (3 rounds de 2 minutes, super-léger)

Anthony Taylor contre Idris Virgo (4 rounds de 3 minutes, poids léger-lourd)

Boxe inadaptée KSI affrontera désormais un nouvel adversaire dans FaZe Temper

KSI vs FaZe Temperrr : Qu’est-ce qui a été dit ?

KSI a répondu : « Non, c’est fait. Baise-le. Merde Dillon. J’espère que tout le monde l’oublie et qu’il disparaît dans l’insignifiance.

“J’ai entendu des chuchotements, en particulier sur Twitter et quelques commentaires ici et là, disant : ‘Il ne va pas se montrer. Il ne va pas se montrer. Il ne va pas se montrer. Il ne va pas se battre. Il ne va pas se battre.

“Mais j’étais juste comme, ‘Non mec, surtout avec le montant d’argent qu’il allait recevoir.’

“J’étais comme, ‘Il n’y a aucun moyen qu’il se retire, surtout avec tout ce qu’il a dit. Il n’y a aucun moyen qu’il puisse venir avec autant de fumée et ensuite se retirer. Et puis il l’a fait.

Boxe inadaptée KSI se prépare pour son quatrième combat depuis qu’il est devenu professionnel

KSI a ajouté à propos de son nouvel adversaire : « Il se fait assommer bébé.

« Mon garçon, tu t’es entraîné trop dur pour ça.

“J’ai un objectif final et c’est Jake Paul mesdames et messieurs.

«Je crois que je vais dépasser chaque adversaire et quand je l’aurai, il sera aplati.

“Il est détruit et mon héritage vivra pour toujours.”