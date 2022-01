KSI révèle qu’il a perdu Rs 38 Crore dans le commerce de crypto-monnaie en un an, avertit les fans

Avertissant ses fans des risques liés au trading de levier crypto, le rappeur britannique et YouTuber, KSI a révélé dans sa récente vidéo qu’il avait subi une perte d’un énorme crore de Rs 38 après avoir investi dans la monnaie virtuelle. Dans la vidéo intitulée « Comment j’ai perdu 51 000 000 $ » téléchargée sur la chaîne « JJ Olatunji », KSI a expliqué comment il avait fait un investissement qui avait échoué et qui avait finalement entraîné une énorme perte. Il a partagé qu’il utilisait une méthode de trading connue sous le nom de trading à effet de levier. En cela, l’investisseur emprunte essentiellement du capital à un courtier dans le but de réaliser un énorme profit. Mais cette méthode est considérée comme risquée car elle peut également entraîner d’énormes pertes, et c’est ce qui s’est passé dans le cas de KSI.

«Note à moi-même et à tous ceux qui regardent, ne tirez jamais parti du commerce. Vous ne gagnez pas, vous ne gagnez jamais », a déclaré KSI dans la vidéo. Avec un texte indiquant « Ce n’est pas un conseil financier », KSI a en outre partagé une capture d’écran de son historique de trading qui indiquait que le YouTuber avait subi une perte de plus de Rs 38 crore au cours des 12 derniers mois.

Parlant de la perte, KSI a déclaré qu’il avait été témoin de pertes importantes dans son expérience de trading de crypto. « Quelques victoires et encore plus de défaites », a-t-il ajouté. Cependant, ce n’était pas le seul investissement où KSI n’a pas eu de chance car il a également parlé de sa déception en investissant dans les NFT (Non-fungible Tokens).

KSI a admis qu’il était trop tôt pour vendre son Bored Ape NFT à 40 Ethereum qu’il avait acheté à 30 Ethereum. Il a ensuite partagé la valeur actuelle du NFT qui était de 82 Ethereum, indiquant qu’il aurait pu récolter des profits massifs s’il avait été plus patient.

Mais ses investissements ratés semblaient avoir peu d’effet sur le YouTuber qui gagne suffisamment d’argent grâce aux vidéos YouTube, aux parrainages, à la vente de boissons énergisantes et aux collaborations. Les utilisateurs de la section des commentaires ont été surpris par la façon dont KSI est resté joyeux malgré les pertes, comme l’a dit l’un d’eux : « Lorsque vous perdez 5 millions de dollars et que ce n’est pas grave, vous vivez une vie différente. » Pendant ce temps, d’autres utilisateurs ont félicité le YouTuber pour son attitude humble et positive.

