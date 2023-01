KSI appelle Jake Paul pour un futur combat après sa victoire par KO contre FaZe Temperrr à la Wembley Arena | Nouvelles de boxe

KSI a réitéré son désir de combattre Jake Paul après une victoire par élimination directe sur FaZe Temperrr à la Wembley Arena, bien qu’il semble prêt à affronter Joe Fournier avant tout affrontement potentiel.

Le joueur de 29 ans a remporté une victoire au premier tour, son troisième succès par élimination directe sous la promotion de Misfits Boxing, KSI n’ayant pas tardé à louer ses propres compétences après avoir maintenu son record invaincu.

“J’ai dit que je voulais un KO, j’ai dit que je voulais au premier tour et nous voilà bébé”, a déclaré KSI. “Je veux que vous compreniez les niveaux. Regardez ce que Swarmz a fait à Ryan Taylor.

Image:

KSI a célébré sa victoire devant une Wembley Arena pleine à craquer





“Regardez ce que [Luis Alcaraz] Pineda l’a fait à cet autre gars dont je ne connais pas le nom. Et regardez ce que j’ai fait à Temperrr. Je suis à un niveau différent et nous repartons ! J’ai faim, mesdames et messieurs.”

KSI s’est retrouvé face à face avec Fournier sur scène, qui a été battu par David Haye lors d’un combat d’exhibition en 2021, Fournier étant l’un des nombreux noms mentionnés comme futurs adversaires.

Samedi également, Efe Ajagba a devancé Stephan Shaw, jusqu’alors invaincu, par une décision unanime au Turning Stone Resort Casino.



“Joe Fournier, j’en veux un morceau !” KSI ajouté. “(Tyron) Woodley, je veux un morceau de ça. Slim (Albaher), qui que ce soit – je vais le détruire. J’ai besoin d’être testé. J’ai plus de tests avant d’atteindre le niveau final… Jake m *** baiser Paul.”

Paul a rapidement réagi à la victoire sur les réseaux sociaux et a tweeté : “J’adore quand KSI gagne parce que cela lui donne plus de confiance pour qu’il monte sur le ring avec moi.”

Lorsque KSI a interpellé l’Américain peu après la victoire, Paul – via une vidéo postée sur le compte Twitter de son frère – a sarcastiquement ajouté : “Je frissonne de peur.”

Le co-événement principal de la soirée a vu Slim défendre son championnat MF Light Heavyweight contre le musicien Tom Zanetti par décision unanime, tandis que Salt Papi a été déclaré “combattant de la nuit” pour un coup de grâce à Josh Brueckner.

