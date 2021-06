KSI a battu Logan Paul « alors pourquoi ne ferait-il pas la même chose à Jake Paul », déclare Kalle Sauerland | Nouvelles de boxe

KSI peut « battre » Jake Paul de la même manière qu’il a battu Logan Paul, explique Kalle Sauerland, qui s’est associé à la superstar des médias sociaux.

KSI, son équipe de direction Proper Loud et Wasserman Boxing créent une nouvelle promotion « pour organiser les plus grands et les meilleurs événements de boxe de célébrités et de crossover au monde ».

Il pourrait enfin régler sa rivalité avec son compatriote YouTuber devenu boxeur Jake Paul, a déclaré Sauerland, responsable de la boxe mondiale chez Wasserman.

Image:

Jake Paul et KSI s’affrontent



« Il a battu un frère pour qu’il puisse aussi faire l’autre frère », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Pourquoi pas?

« Il ne s’agit pas d’un seul combat, il s’agit de créer une stabilité, de créer une longévité.

« Nous pensons à plus long terme.

« Mais KSI a donné un coup de pied aux fesses de Logan Paul, alors pourquoi ne ferait-il pas la même chose à Jake ?

« C’est un pour l’avenir.

« Mais il s’agit de créer la vision. »

















1:03



Jake Paul dit qu’il organisera une « clinique de boxe » lorsqu’il combattra Tyron Woodley en août



KSI et Logan Paul ont remporté un match nul en tant qu’amateurs dans un événement surnommé « le plus grand événement de l’histoire d’Internet » – ils sont ensuite devenus professionnels et KSI a remporté un match revanche. Logan Paul a depuis fait huit tours avec Floyd Mayweather dans une exposition.

KSI a verbalement accepté lors d’une dispute en ligne de combattre Austin McBroom, un autre influenceur qui a récemment remporté un tournoi de boxe entre YouTubers et Tik-Tokers.

Cela a été ridiculisé par Jake Paul, qui veut venger la perte de son frère face à KSI. Il a dit: « [Laugh out loud]. KSI saute immédiatement sur l’occasion de combattre Austin.

« Je suppose que les ‘tournées musicales’ et ‘Covid’ n’étaient qu’un obstacle à ce qu’il me combatte. »

Jake Paul a battu le frère de KSI, Deji – Jake et KSI se sont également cognés la tête dans une confrontation où ils ont promis de se battre un jour.

Jake a remporté trois combats professionnels et affrontera ensuite l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley le 28 août.

Quelle est la nouvelle entreprise de KSI ?

Sauerland a déclaré à Sky Sports: « C’est révolutionnaire, frais, excitant. Nous avons vu des artistes se lancer dans la boxe, mais cela l’amène à un tout autre niveau et lui ajoute également de la crédibilité.

« J’ai été franc sur certains combats difficiles à avaler.

« Mais l’esprit du mouvement est bon – ce sont des personnes jeunes, très réussies et célèbres qui s’entraînent vraiment comme s’ils devenaient pro.

« Le jumelage viendra beaucoup plus dans notre projet.

« KSI est une superstar autodidacte à une époque où il y a beaucoup de ces superstars.

« Faites les bons matchs pour eux – c’est la clé ici. Ce sont des novices, ils doivent donc être jumelés comme des novices. Vous pouvez faire de grands combats entre novices.

« Il y aura du razzmatazz mais nous apporterons aussi un certain mérite sportif. »