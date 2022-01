Kshatriya Maratha Sena porte plainte contre le cinéaste Mahesh Manjrekar pour avoir dépeint des femmes de manière offensive dans son film

Une plainte a été déposée contre le cinéaste Mahesh Manjrekar devant un tribunal ici jeudi pour avoir prétendument dépeint des femmes et des enfants de manière répréhensible dans son dernier film en marathi.

Selon les rapports du PTI, le Kshatriya Maratha Seva Sanstha a déposé une plainte devant le tribunal d’instance métropolitain de Bandra demandant une action contre Manjrekar en vertu des articles 292 (vente, etc. de contenu obscène), 295 (punition pour actes ou propos obscènes en public), 34 ( intention commune) de la CPI et la loi sur la représentation indécente de la femme. Outre Manjrekar, le plaignant a également nommé Narendra et Shreyans Hirawat et NH Studioz, producteurs du film « Nay Varan Bhat Loncha Kon Nay Koncha », comme accusés dans l’affaire.

La plainte, déposée par l’intermédiaire de l’avocat DV Saroj, indique que le film Marathi, qui est sorti dans les salles de cinéma et les plateformes OTT le 14 janvier, montre un contenu sexuellement explicite représentant des femmes et des enfants de manière très répréhensible. Le plaignant a affirmé que le contenu avait causé une discorde. dans la société, entraînant des manifestations dans tout le Maharashtra.

Le film met en vedette les acteurs Prem Dharmadhikari, Chhaya Kadam, Shashank Shende et Kashmera Shah. Selon la plainte, le film est basé sur une histoire écrite par feu Jayant Pawar et tourne autour de deux adolescents qui grandissent face à la privation et à la brutalité et deviennent des criminels purs et durs. L’affaire sera entendue le 28 février.