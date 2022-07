Kshama Bindu du Gujarat est ravie de partir en lune de miel en solo après s’être mariée

Après avoir fait tourner toutes les têtes avec sa sologamie le mois dernier, Kshama Bindu se prépare maintenant à tenir la prochaine promesse sur sa liste et c’est une lune de miel exotique avec elle-même. La jeune femme de 24 ans a créé beaucoup de buzz après être devenue la première femme indienne à se marier, ce qui a suscité des opinions drastiques de tous les coins. Maintenant, dans une conversation franche avec le Times of India, Kshama a révélé qu’elle avait choisi Goa comme destination pour sa lune de miel et qu’elle était “très excitée” pour la même chose.

Tout en détaillant ses plans, Kshama a révélé qu’elle partait pour sa lune de miel la première semaine d’août et souhaitait capturer des “moments spéciaux”. TOI l’a citée comme disant: «Comme toute mariée, je suis très excitée pour ma lune de miel. Je partirai pour Goa le 7 août et enregistrerai tous mes moments spéciaux là-bas sur mon téléphone portable. Elle a continué en inscrivant à la craie tous les endroits qu’elle visiterait et a continué à chanter des louanges sur la plage d’Arambol. L’appelant sa “destination de rêve préférée à Goa”, Kshama, qui fêtera également son anniversaire le 10 août, a déclaré : “Je passerai beaucoup de temps sur la plage animée d’Arambol, où je pourrai porter un bikini sans que personne ne lorgne à moi.”

En allant de l’avant, elle a révélé qu’elle était bien équipée pour répondre à toutes les questions concernant son “conjoint”. Elle a dit que lors de sa lune de miel, les gens “demanderont évidemment” à propos de son mari, et donc elle pense que c’est une opportunité “de tout leur expliquer sur la sologamie et pourquoi je me suis mariée”.

Se mariant avec elle-même le 8 juin lors d’une cérémonie élaborée chez elle à Vadodara, Kshama a déclaré qu’elle était “très heureuse” et qu’elle prenait soin d’elle comme le font les couples mariés. Elle a ajouté que sa famille et ses amis ont été “très favorables”. Kshama a également révélé qu’elle avait récemment changé d’emploi et économisé de l’argent, qu’elle utilisera pour sa lune de miel et qu’à son retour, elle souhaite demander son enregistrement de mariage.

