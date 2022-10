Kshama Bindu du Gujarat a célébré le premier Karwa Chauth après s’être mariée

La femme de 24 ans du Gujarat, Kshama Bindu, qui s’est mariée vient de célébrer son tout premier Karvachauth. Elle a pris son compte Instagram officiel et a partagé des images d’elle-même. “Aaj pehla karwa chauth manaya, Maine khudko jab aaine pe dekha, Apna khoya guroor nazar aaya, Happy Karwa chauth”, lit-on dans la légende. Sur les images, on peut la voir regarder son reflet dans le miroir à travers un tamis.

Kshama, qui travaille pour une entreprise privée, a déclaré plus tôt qu’elle avait essayé de rechercher une femme qui s’était mariée ou avait pratiqué le jeu en solo en Inde, mais qu’elle n’en avait trouvé aucune. Pour cette raison, elle pense également que son mariage pourrait marquer le premier exemple d ‘«amour-propre» dans le pays. “Peut-être que je suis le premier à donner l’exemple de l’amour-propre dans notre pays.”

Soulignant l’importance de la sologamie, Kshama a déclaré qu’il s’agissait d’un engagement envers soi-même et “d’un acte d’acceptation de soi”. Elle a souligné que son mariage n’est pas différent car les gens épousent souvent quelqu’un pour qui ils tombent amoureux et elle s’aime. Kshama a également noté que sa décision de se marier à elle-même peut ne pas être pertinente pour certaines personnes.

Kshama est également parti en lune de miel la première semaine d’août et a souhaité capturer des “moments spéciaux”. TOI l’a citée comme disant: «Comme toute mariée, je suis très excitée pour ma lune de miel. Je partirai pour Goa le 7 août et enregistrerai tous mes moments spéciaux là-bas sur mon téléphone portable. Elle a continué en inscrivant à la craie tous les endroits qu’elle visiterait et a continué à chanter des louanges sur la plage d’Arambol.

L’appelant sa “destination de rêve préférée à Goa”, Kshama, devait également fêter son anniversaire le 10 août. à moi.”

