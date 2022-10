Ksenia Sobchak, star de la télévision russe liée à Poutine, s’est enfuie avec un passeport israélien

Commentez cette histoire Commentaire

Ksenia Sobchak, une mondaine russe et présentatrice de télévision ayant un lien familial proche avec le président Vladimir Poutine, a utilisé sa double nationalité israélienne pour fuir la Russie mardi après une descente de police à son domicile qui, selon les autorités russes, était liée à une enquête criminelle sur deux d’entre elle. associés d’affaires. Sobchak, 40 ans, qui s’est fait connaître en tant que star de la télé-réalité et a été connue au fil des ans comme une “It Girl” russe et Paris Hilton de la Russieest la fille du premier maire post-soviétique de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobtchak.

Anatoly Sobchak, décédé en 2000, était le patron et le mentor politique de Poutine. En 1990, Sobchak a embauché Poutine, alors agent du KGB, en tant que maire adjoint, et les deux familles sont restées proches tout au long de la décennie.

Ksenia Sobchak dirige maintenant le projet “Ostorozhno Novosti”, qui comprend un réseau de chaînes d’information Telegram, un studio de podcast, une chaîne YouTube et la propre page de médias sociaux de Sobchak. Elle a longtemps chevauché une clôture entre l’élite politique russe et son opposition politique libérale, créant une certaine méfiance à son égard de la part des deux camps. En 2018, elle s’est présentée à la présidence contre Poutine, remportant environ 2 % des voix.

Les problèmes juridiques actuels de Sobchak semblaient refléter les tensions au sein de l’élite bien connectée ainsi que le climat d’anxiété accrue au milieu de la guerre en cours de la Russie en Ukraine. Il a également souligné l’urgence que ressentent de nombreux Russes aisés à obtenir la double nationalité et un deuxième passeport.

Sobchak s’est enfui en Biélorussie, puis en Lituanie, qui est membre de l’Union européenne et, avec les autres États baltes de Lettonie et d’Estonie, est effectivement fermé aux voyageurs russes – même ceux qui ont déjà délivré des visas leur permettant d’entrer dans le voyage Schengen de l’Union européenne. zone. Seuls les doubles citoyens ou les ressortissants russes titulaires d’un visa humanitaire et d’un permis de séjour peuvent entrer.

Mais Sobchak, qui est en partie d’origine juive, a utilisé son passeport israélien pour traverser la frontière, a confirmé jeudi le ministère lituanien de l’Intérieur. Une vidéo d’une caméra de surveillance est apparue sur les chaînes Telegram montrant Sobtchak entrant à pied en Lituanie et parlant aux agents des frontières.

Plus tôt cette semaine, la police a fait une descente dans la résidence de Sobchak à l’extérieur de Moscou et a arrêté son directeur commercial, Kirill Sukhanov, qui a été placé en détention provisoire jusqu’à fin décembre.

Selon les médias d’État russes, les enquêteurs ont accusé Sukhanov et l’ancien rédacteur en chef de l’édition russe du magazine Tatler, Arian Romanovsky, d’extorsion après une plainte de Sergey Chemezov, un allié de Poutine qui dirige un entrepreneur militaire et de défense appartenant à l’État, Rostec.

L’agence de presse publique Tass, citant des dossiers, a rapporté que les enquêteurs avaient accusé Sukhanov et Romanovsky d’avoir publié un article sur l’une des chaînes Telegram, “contenant des informations susceptibles de porter gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes” de Chemezov et d’avoir ensuite exigé 11 millions de roubles (environ 180 000 dollars) pour supprimer le message.

Les enquêteurs ont également impliqué Sobchak dans le stratagème d’extorsion, a rapporté Tass, et ont émis un mandat d’arrêt contre elle, mais elle leur a échappé. “Elle a quitté Moscou tard mardi soir, achetant d’abord des billets en ligne pour Dubaï et la Turquie pour confondre les agents”, indique le rapport, citant des sources anonymes des forces de l’ordre.

Le Washington Post n’a pas pu vérifier les affirmations de manière indépendante.

Dans un communiqué, Sobchak a rejeté les accusations. « Quelle extorsion, à qui ? Qu’est-ce que tout cela a à voir avec Rostec », a écrit Sobchak sur son blog Telegram. “Il est évident qu’il s’agit d’un raid sur ma rédaction, la dernière rédaction libre de Russie, qui a dû être fermée.”

“J’espère que ce n’est pas le cas, et tout cela est un malentendu”, a-t-elle ajouté, suivant une ligne diplomatique qui semblerait permettre aux enquêteurs qui la poursuivent d’être rejetés par les autorités supérieures.

Ce n’est pas la première fois que le domicile de Sobchak est perquisitionné par les forces de l’ordre, ni la première fois qu’elle prétend avoir tenté de la faire taire en tant que commentatrice et figure de l’opposition.

En 2012, son appartement à Moscou a été perquisitionné dans le cadre d’un ratissage contre des militants de l’opposition russe, dont Alexei Navalny, qui purge actuellement une longue peine dans une colonie pénitentiaire après avoir survécu à une attaque par empoisonnement qui aurait été menée par des agents de sécurité russes en août 2020.

Sobchak a ouvert la porte à la police en déshabillé et les agents ont confisqué environ 1,5 million de dollars en espèces, en dollars et en euros, dans son coffre-fort. Plus tard, elle a dit aux journalistes : “Ils veulent me faire taire.”

Sobchak a grandi à Saint-Pétersbourg parmi les élites, ayant connu des dizaines de politiciens et de ministres depuis qu’elle était jeune.

Jusqu’au raid de 2012, elle était largement considérée comme intouchable compte tenu de sa renommée et de ses liens familiaux avec Poutine. Au cours des dernières années, elle a semblé continuer à bénéficier de l’immunité contre les poursuites, contrairement à de nombreuses autres critiques du Kremlin qui ont tenté de créer un large public en dehors des médias contrôlés par l’État.

Sobchak est une figure polarisante des médias indépendants russes et des cercles d’opposition. Elle s’est fait connaître pour la première fois en tant qu’animatrice de télé-réalité au début des années 2000, établissant une image scandaleuse par rapport au Hilton russe – une comparaison qu’elle en est venue à dédaigner.

Elle s’est rebaptisée figure de l’opposition après avoir participé aux manifestations anti-Kremlin du «ruban blanc» qui ont éclaté fin 2011 et se sont poursuivies en 2012 à cause de la fraude électorale et du retour ultérieur de Poutine à la présidence après quatre ans au cours desquels il avait relégué le poste le plus élevé à Dmitri Medvedev, tout en servant à la place de Premier ministre.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté sur la place Bolotnaya et dans d’autres lieux de Moscou à l’époque, marquant les plus grandes manifestations depuis l’effondrement de l’Union soviétique. Mais Poutine a finalement écrasé l’opposition, avec des mesures de plus en plus répressives, notamment des arrestations et des poursuites.

Sobchak a souvent soigneusement critiqué Poutine et sa politique, mais de nombreuses personnalités de l’opposition l’ont accusée d’essayer d’apaiser simultanément les libéraux et le Kremlin.

Au fil des ans, Poutine a souvent affronté des opposants «loyaux» lors de ses concours présidentiels, et l’opposition russe a présenté la décision de Sobtchak de se présenter en 2018 comme un stratagème du Kremlin pour siphonner les votes libéraux et créer une façade de démocratie après que les responsables aient interdit Navalny, la candidature de Poutine. principal ennemi juré, de courir.

Le média d’investigation Proekt a rapporté en 2020 que la campagne était étroitement coordonnée avec l’administration présidentielle, tandis que Sobchak elle-même a nié avoir jamais demandé à Poutine ou à ses collaborateurs l’autorisation de se présenter.

Plus récemment, Sobchak s’est réinventée en tant que journaliste de télévision sérieuse et présentatrice d’une chaîne YouTube avec plus de 3 millions d’abonnés.

La nouvelle de son départ rapide du pays a suscité des réactions prévisibles contradictoires.

“De la part des créateurs de ‘Sobchak on Bolotnaya’ et ‘Sobchak the President’, faites attention à l’émission comique ‘Sobchak In Opposition 3.0′”, a tweeté Ivan Zhdanov, un allié de Navalny et directeur de sa Fondation anti-corruption. “Ceux qui accepteront une fois de plus ne sont pas très intelligents ou ont de mauvaises intentions”, a écrit Zhdanov, qui vit en exil à Vilnius, en Lituanie, pour éviter d’être arrêté. “Ne vous laissez pas berner.”

Mais Alexander Rodnyansky, un producteur de cinéma et de télévision ukrainien qui a travaillé en Russie pendant des décennies avant la guerre, a offert une évaluation plus sympathique sur son blog Instagram.