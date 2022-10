Ksenia Sobchak : Perquisition de la police au domicile de la « Paris Hilton russe » et porte-parole de Poutine | Nouvelles du monde

Des enquêteurs russes ont fait une descente au domicile moscovite de Ksenia Sobtchak, la fille de l’ancien patron et mentor de Vladimir Poutine.

Mme Sobchak, 40 ans, s’est fait un nom en tant que mondaine et star de la télé-réalité et était connue sous le nom de “Paris Hilton russe” avant de devenir journaliste de télévision et militante de l’opposition.

Elle est la fille de feu Anatoly Sobchak, le premier maire démocratiquement élu de Saint-Pétersbourg, où M. Poutine a été député dans les années 1990.

Mme Sobchak photographiée lors de la campagne électorale présidentielle de 2018



Mme Sobchak est devenue une critique virulente du président russe – se présentant aux élections de 2018 en tant que candidate de l’opposition – mais n’obtenant que la quatrième place et 1,7% des voix.

Le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny affirme qu’elle s’est présentée dans le but de rendre le concours plus démocratique – et l’a décrite comme une “candidate libérale parodique”.

Selon les agences de presse russes Tass et RIA-Novosti, la police a effectué une descente dans la maison de luxe de Mme Sobchak dans la banlieue de Moscou dans le cadre de leur enquête sur des actes répréhensibles présumés de son directeur des médias.

Kirill Sukhanov a été arrêté pour extorsion, ce qu’il nie.

Mme Sobchak a rejeté les accusations portées contre M. Sukhanov comme “des délires et des bêtises” et a déclaré que son arrestation faisait partie des efforts des autorités pour étouffer les médias indépendants.

9,4 millions d’abonnés Instagram

Ses allées et venues sont encore inconnues.

Les médias d’État russes affirment qu’elle a acheté des billets d’avion pour Dubaï et la Turquie pour tromper les autorités, mais qu’elle a en fait quitté la Russie via la Biélorussie pour se rendre en Lituanie.

Elle compte 9,4 millions d’abonnés sur Instagram et s’est impliquée pour la première fois dans la politique lors des manifestations de 2011-2012 à Moscou contre M. Poutine.

Mme Sobchak sort d’un isoloir le jour des élections russes de 2018



Mme Sobchak s’est ensuite réinventée en tant que journaliste sérieuse et militante de l’opposition.

Son père est décédé d’une crise cardiaque apparente en février 2000 – lorsque M. Poutine était président russe par intérim.