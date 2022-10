Ksenia Sobchak : animatrice de télévision et ancienne candidate à la présidentielle fuit la Russie

CNN

—



L’animatrice de télévision russe et candidate à la présidentielle de 2018, Ksenia Sobchak, a fui la Russie pour la Lituanie, a rapporté jeudi l’agence de presse russe TASS.

Sobchack est entrée en Lituanie en utilisant son passeport israélien, selon le directeur du département de la sécurité d’État du pays, Darius Jauniskis.

“Oui, je peux confirmer que Sobchak est en Lituanie”, a déclaré Jauniskis, cité par TASS.

Sobchak a quitté le pays après qu’il a été révélé mercredi que son appartement avait été perquisitionné dans le cadre de l’affaire pénale contre son directeur commercial Kirill Sukhanov, qui a été arrêté pour extorsion.

« Notre directeur commercial Kirill Sukhanov a été arrêté. Ils essaient de l’accuser d’extorsion », a écrit Sobtchak sur sa chaîne Telegram mercredi.

Sobchak a dénoncé cela comme une “absurdité” et une attaque contre son équipe éditoriale.

“Je ne crois pas [these charges] du tout, et j’espère que maintenant ils régleront rapidement tout et verront que tout cela n’a aucun sens », a-t-elle déclaré. « Si ce n’est pas le cas, il s’agit évidemment d’un raid sur ma rédaction – la dernière rédaction libre de Russie, qui a dû être réprimée.

Sobchak est suspectée dans l’affaire de son directeur accusé d’extorsion de 11 millions de roubles (environ 179 000 dollars) au chef de la société d’État Rostec, Sergei Chemezov, a déclaré une source des forces de l’ordre à TASS.

La défense prévoit de faire appel de la détention de Sukhanov, a déclaré mercredi son avocate Svetlana Lipatova.

Née et élevée à Saint-Pétersbourg, Sobchak entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, qui a été encadré par son défunt père, le politicien réformiste Anatoly Sobchak, au début de sa carrière politique.

Dans les années 2010, Ksenia Sobchak a fréquemment assisté à des manifestations et à des rassemblements de l’opposition, mais a perdu le soutien des personnalités de l’opposition après s’être présentée à la présidence russe en 2018.

Sa décision de se présenter à la présidence a été largement critiquée par les dirigeants de l’opposition russe, dont Alexey Navalny, qui ont accusé sa campagne d’être une imposture et l’ont qualifiée de “projet du Kremlin”.