KSCA annonce le lancement du tournoi Maharaja Trophy T20 le 7 août

Fidèle à son engagement de fournir aux jeunes et aux aspirants joueurs de cricket la bonne plate-forme pour briller, la Karnataka State Cricket Association (KSCA) a annoncé le lancement du Maharaja Trophy KSCA T20, un tournoi de cricket Twenty20 organisé à la mémoire de feu Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar, l’ancien président de KSCA et Maharaja de Mysore. Le tournoi se déroulera du 7 au 26 août 2022.

Roger Binny, Hon. Président KSCA, Santosh Menon, Hon. Secrétaire et Vinay Mruthyunjaya, Hon. Trésorier de KSCA.

Rappelant la Bradman Cup, qui est devenue le tout premier tournoi Twenty20 du pays organisé en 2005, Roger Binny, Hon. Le président de KSCA a déclaré: «KSCA avait lancé le bal pour un tout nouveau format de jeu, en 2005, donnant à l’Inde son premier aperçu d’un jeu T20 à travers la Bradman Cup. Par la suite, la Karnataka Premier League a été lancée en 2009 et nous avons vu huit éditions réussies de cette ligue divertissante qui a vu émerger de nombreuses jeunes stars. Dans le but de continuer à fournir à nos joueurs de cricket la bonne plate-forme pour performer et être prêts pour le prochain grand saut dans leur carrière de cricket, nous avons décidé de déployer le Trophée Maharaja KSCA T20.

Obtenez toutes les dernières mises à jour sur les nouvelles de cricket, les photos de cricket, les vidéos de cricket et les scores de cricket ici