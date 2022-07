Krysten est mis en garde contre Mitch par sa famille – Hollywood Life

Kristen s’assoit avec celui de Mitch famille pour évaluer ce qu’ils ressentent à propos de tout. Ils veulent vraiment connaître les “intentions” de Krysten avec Mitch dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 27 juillet de Marié au premier regard.

“J’ai essayé. Vous savez, j’ai 32 ans. Je suis en couple depuis l’université et j’ai essayé la voie traditionnelle », explique Krysten. “Et ça fait 12 ans que j’ai 20 ans. C’est juste très différent maintenant. C’est très superficiel. C’est basé sur le mensonge. Cela n’a tout simplement pas été un bon voyage, alors j’avais hâte de trouver quelqu’un qui voulait une relation sérieuse et qui ne voulait pas jouer à des jeux.

Krysten insiste sur le fait qu’elle veut juste que Mitch “se sente aussi à l’aise que possible”, ce qui est un soulagement pour la famille de Mitch. “Je peux dire qu’il se sent super dépassé. Je pense qu’il ressent beaucoup de pression. C’est un tel rebelle. Il ne fait pas ce que tout le monde veut qu’il fasse », le frère de Mitch, Matdit.

la belle-sœur de Mitch, Stéphanie, a une vision un peu différente de Mitch. «Mitch et moi nous sommes cognés pendant un moment. Nous sommes des types de personnes très différents. Il va s’en prendre ou dire quelque chose qui peut sembler un peu blessant, mais c’est surtout sa fierté qui l’emporte parfois », admet-elle.

la mère de Mitch, Bonnie, carillonne en ce que son fils est “honnête et parfois il peut être brutalement honnête”. Matt dit qu’il est “inquiet” que Mitch blesse les sentiments de Krysten.

