Bienvenue dans le monde, petite fille!

Près d’une semaine après l’accouchement, Licence au paradis alun Krystal Nielson a annoncé le nom de sa fille nouveau-née.

« C’est officiel !!! Glitter baby a un nom !!!! » l’influenceur fitness a partagé sur les réseaux sociaux le lundi 5 avril. « Présentation de notre bel ange, Andara Rose Bowles. «

La petite Andara a même la sienne Instagram et « détaillé » son expérience de naissance aux côtés de la première photo du duo mère-fille ensemble.

« Wow, la naissance est une course folle !!! » la légende lue. « Maman m’a poussé dans une contraction (une fois que j’ai commencé à couronner c’est-à-dire) et m’a attiré sur sa poitrine! Elle sentait la rose parce que papa a frotté de l’huile de rose sur toute sa poitrine pour moi et cela m’a mis à l’aise. Dès que J’ai entendu la voix de maman, j’ai arrêté de pleurer, j’ai enroulé mes bras autour de son cou et je me suis endormie … si heureuse de me rencontrer enfin. «

Andara est Krystal et son petit ami Miles Bowles premier enfant ensemble. Le couple basé à San Diego a rendu public leur relation en octobre dernier et a annoncé sa grossesse un mois plus tard, moins d’un an après Krystal et BiP co-star Chris Randone diviser.