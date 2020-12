Licence au paradis alun Krystal Nielson j’ai appris franchement qu’elle était enceinte de son petit ami Miles Bowlesbébé, bien qu’il soit toujours légalement marié à son ex-mari Chris Randone.

Krystal a rejoint un ami et Règles de Vanderpump étoile Scheana Shay sur l’épisode du 4 décembre de Scheananigans avec Scheana Shay pour discuter des nombreux changements dans sa vie personnelle au cours de la dernière année. Elle a expliqué que bien qu’elle et Miles aient toujours voulu fonder une famille, le moment était plus tôt que prévu, à peine trois mois après le début de leur relation.

« Nous suivions mon ovulation et je me suis dit: ‘Bébé la veille de Noël, je vais ovuler, donc nous étions en fait, pourquoi ne pas essayer de fonder une famille alors » « , a déclaré Krystal. « C’était une semaine avant que nous découvrions que nous étions enceintes. »

Elle a ajouté qu’il était « effrayant » de découvrir qu’elles étaient enceintes.

« Surtout si tôt dans une relation », a admis le joueur de 33 ans. «Surtout moi, étant toujours légalement lié à ce mariage et ayant toute cette affaire publique autour de lui.

Krystal a déclaré que malgré la grossesse causant « beaucoup d’anxiété et d’inquiétude », elle a expliqué qu’elle « savait juste que c’était une leçon incroyable pour moi de grandir, de me pencher vers l’amour, d’avoir confiance en moi et en Miles et en mon avenir et de savoir que Dieu ne nous donne que ce que nous pouvons gérer. »