Krystal Joy Brown étourdit lors de la première de la saison 2 de “Raising Kanan”

Ouf!

Tous les yeux étaient tournés vers l’étoile émergente Krystal Joie Marron qui a stupéfié dans une robe Naeem Khan au «Power Book III : Élever Kanan” Premier événement de la saison 2 à New York.

Connue pour son interprétation de Diana Ross dans la comédie musicale à succès “MOTOWN” de Broadway, Brown a joué le rôle d’Eliza Hamilton dans le méga-hit de Broadway “Hamilton” et a joué un rôle récurrent dans “The Equalizer” de CBS.

Magnifique et super talentueuse, nous sommes ravis de voir ses débuts sur Powerverse avec les acteurs de “Raising Kanan” Patine Miller, MeKai Curtis, Omar Epps, Joey Bada$$, LaToya Luckettet d’autres qui ont assisté à l’événement animé avec un retour en arrière dans les années 90 avec des disques vinyles, des cocktails thématiques spécialisés, de la musique et des échanges.

Avec une moyenne de près de 9 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes au cours de sa première saison, l’émission (qui a eu l’une des premières saisons les plus performantes de l’histoire de STARZ.

“Nos fans passionnés et fidèles attendaient avec impatience le retour de la saison 2 de” Raising Kanan “pour voir la transformation continue d’un jeune et naïf adolescent Kanan Stark en le personnage impitoyable et sensé qu’ils connaissent et aiment”, a déclaré Kathryn Busby, Président de la programmation originale chez STARZ. “Et nous sommes ravis de doubler pour une troisième saison avec cet incroyable casting dirigé par Patina et MeKai.”

Se déroulant au début des années 90, la troisième série de l’univers “Power” raconte l’histoire d’origine du personnage préféré des fans “Kanan Stark” et son entrée dans le monde criminel par le biais de sa mère qui dirige impitoyablement l’empire de la drogue de la famille.

Il met en vedette MeKai Curtis dans le rôle principal de “Kanan” et Patina Miller, gagnante de Tony, dans le rôle de sa mère Raquel “Raq” Thomas.

“Power Book III: Raising Kanan” La saison 2 débute le 14 août avec des épisodes disponibles chaque semaine le dimanche à minuit sur l’application STARZ. En linéaire, il fera ses débuts sur STARZ à 21h00 HE / PT aux États-Unis et au Canada.