Krypto le super chien confirmé pour Superman alors que James Gunn révèle son premier aperçu

Bonne nouvelle pour les fans de bandes dessinées et les amateurs de chiens, le scénariste/réalisateur de Superman, James Gunn, a confirmé que le super chiot préféré de tous se dirigera vers le grand écran.

Gunn a annoncé mardi sur les réseaux sociaux que Krypto, le fidèle superchien de Superman, ferait partie du film (confirmant les rumeurs précédentes), offrant également un premier aperçu. Il montre Superman et Krypto regardant la Terre de loin, un parallèle avec un panneau de bande dessinée que Gunn a également partagé.

Krypto arrive sur les écrans dans Superman cet été. Krypto a été inspiré par notre chien Ozu, que nous avons adopté peu de temps après que j’ai commencé à écrire Superman. Ozu, qui venait d’une situation de thésaurisation dans une cour avec 60 autres chiens et n’a jamais connu d’êtres humains, était pour le moins problématique. Il… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0 –James Gunn (@JamesGunn) 15 octobre 2024

Dans un contexte doux, Gunn a également révélé que Krypto avait été inspiré par son propre chien Ozu. Lui et sa femme, l’actrice Jennifer Holland, ont adopté le chien peu de temps après que Gunn ait commencé à écrire Superman, et Ozu « venait d’une situation de thésaurisation dans une cour avec 60 autres chiens et n’a jamais connu d’êtres humains, c’était pour le moins problématique. »

« Il est immédiatement entré et a détruit notre maison, nos chaussures, nos meubles – il a même mangé mon ordinateur portable », a poursuivi Gunn. « Il a fallu beaucoup de temps avant qu’il nous laisse le toucher. Je me souviens avoir pensé : ‘Mon Dieu, à quel point la vie serait-elle difficile si Ozu avait des super pouvoirs ?’ – et c’est ainsi que Krypto est entré dans le scénario et a changé la forme de l’histoire alors qu’Ozu changeait ma vie. »

Il a ajouté que c’était actuellement le mois de l’adoption d’un chien de refuge et a inclus juste une petite taquinerie du Krypto que nous verrons dans le film, le qualifiant de « pas si bon-bon-garçon ».

Krypto fait depuis longtemps partie intégrante de l’histoire de Superman, faisant sa première apparition dans Adventure Comics #210 en 1955, mais, de manière quelque peu surprenante, il n’a jamais figuré dans aucun des films d’action réelle de Superman. Il était cependant la star du film d’animation DC League of Super-Pets de 2022, où il était exprimé par Dwayne « The Rock » Johnson, et est apparu dans certaines émissions de télévision en direct comme Titans et Smallville.

Superman a terminé le tournage fin juillet et devrait sortir le 11 juillet 2025. Pour en savoir plus, consultez la récente mise à jour de Gunn sur l’état des divers projets DC.

