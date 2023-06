Krushna Abhishek révèle pourquoi il ne part pas avec Kapil Sharma et son équipe sur le circuit américain

Depuis très longtemps maintenant, des rapports font état de Krushna Abhishek avoir une retombée avec Kapil Sharma. On a dit que leurs retombées étaient la raison pour laquelle Krushna n’a pas fait partie de la nouvelle saison de Le spectacle Kapil Sharma. Mais l’humoriste avait par la suite clarifié les rumeurs. Maintenant que le Kapil Sharma Show fait à nouveau une pause, Krushna Abhishek ne les rejoint pas. Et encore une fois, on dit que Krushna et Kapil ont eu des problèmes entre eux. Le comédien et l’acteur ont encore une fois clarifié la même chose.

Krushna Abhishek explique pourquoi il ne part pas avec Kapil Sharma pour la tournée américaine

Krushna Abhishek a accompagné Kapil Sharma et sa troupe du Kapil Sharma Show pour les tournées qu’ils organisent à travers le monde. Mais ce n’est pas le cas, cette fois-ci. Krushna a tendu la main et a demandé s’il y avait eu des problèmes entre lui et Kapil. Il a dit qu’il n’y avait pas de problèmes entre avec et Kapil. Il révèle qu’il a d’autres engagements antérieurs qu’il doit remplir. Mais ne vous inquiétez pas, car Krushna Abhishek rejoindra bientôt Kapil et l’équipe lors de la tournée américaine, selon un article paru dans ETimes.

Le promoteur local de la tournée de Kapil, Sam Singh, a déclaré qu’il y avait eu des problèmes avec Visa, mais ils l’ont finalement obtenu l’année dernière. Cependant, l’estampage a été retardé à cause du retard des rendez-vous mais pas plus. Ils sont prêts à divertir leurs fans aux États-Unis dès que les formalités seront accomplies. Selon un rapport du Hindustan Times, la gamme de billets du spectacle de Kapil aux États-Unis va de 70 $ à 899 $, ce qui va de Rs 5 500 à Rs 75 000. Oui, tu l’as bien lu.

Krushna Abhishek et Kapil Sharma déets

Il a été rapporté que Krushna Abhishek n’était pas en bons termes avec Kapil Sharma. Mais Krushna avait partagé qu’il y avait des problèmes avec les frais avec l’équipe de production, c’est pourquoi les choses n’ont pas fonctionné. Il ajoute qu’il n’a que de l’amour et du respect pour Kapil. Plus tard, Krushna a rejoint The Kapil Sharma Show au grand bonheur des fans. Maintes et maintes fois, leur rivalité a été lancée. Krushna rejoindra Kapil et l’équipe lors de la tournée américaine plus tard. Ils devraient se produire à la mi-juillet.