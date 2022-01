Krushna Abhishek renverse les haricots sur son équation avec Kapil Sharma

Krushna Abhishek et Kapil Sharma étaient autrefois considérés comme des rivaux. Les deux comédiens de stand-up ont diffusé leurs émissions de télévision comiques respectives sur différentes chaînes. Alors que le format des deux émissions était similaire, l’émission de Kapil est devenue un énorme succès. D’autre part, l’émission de Krushna Abhishek, qui mettait également en vedette le comédien Bharti Singh, a reçu une réponse tiède.

À l’époque où Kapil et Krushna faisaient la une de différentes émissions, des rapports de rivalité entre les deux sont apparus à plusieurs reprises. Cependant, de tels rapports n’ont pas affecté leur relation ou le respect que les deux avaient l’un pour l’autre.

Plus tard, les deux comédiens ont uni leurs forces et ont diverti le public ensemble. Kapil Sharma a animé le talk-show humoristique « The Kapil Sharma Show » pendant un certain temps maintenant.

Dans une récente interview, revenant sur ces rapports et parlant de son équation avec Kapil Sharma, Krushna Abhishek a déclaré à l’Indian Express qu’ils n’avaient jamais eu de problèmes personnels. Krushna a même ajouté que Kapil est l’homme le plus talentueux. « Nous n’avons jamais eu de problèmes personnels. Je pense que Kapil est l’homme le plus talentueux. Il est venu du Pendjab sans aucun lien préalable avec l’industrie et a fait sa marque. »

Il a ajouté : « Regardez simplement le travail qu’il s’est construit. Il a fait ses preuves à maintes reprises et nous devons saluer sa résilience. Je pense qu’il est l’homme le plus impromptu d’Inde et je le respecte vraiment. »

Au cours de la conversation, Krushna a ensuite révélé que Kapil était la première personne à l’appeler à la mort de son père. Il a également mentionné qu’ils se sont tous les deux soutenus contre vents et marées. Krushna a en outre déclaré que bien qu’ils aient été présentés comme des rivaux, cela n’a jamais affecté leur amitié. « On nous a présentés comme des rivaux, mais cela n’a jamais affecté notre amitié. Je me souviens qu’il a été la première personne à m’appeler à la mort de mon père. Nous nous sommes toujours soutenus et respectés. La mince ligne d’amitié a toujours été forte. . »