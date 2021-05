Krushna Abhishek partage le clip ‘The Kapil Sharma Show’ imitant Jackie Shroff, Tiger Shroff réagit

« The Kapil Sharma Show » a été l’une des émissions les plus populaires de ces derniers temps à la télévision indienne. Avec plusieurs artistes talentueux mettant tout en œuvre pour offrir des performances qui feraient rire le public, chaque épisode a été très apprécié des fans de tous les horizons. Cependant, l’émission a été interrompue en février alors que l’animateur Kapil Sharma a invoqué des raisons personnelles.

Et tandis que Kapil Sharma avait annoncé en mars qu’ils reviendraient bientôt avec le spectacle, pendant ce temps, pas seulement les fans, même les artistes dont Krushna Abhishek, ont raté le spectacle et se sont retrouvés sur les plateaux.

Exprimant à quel point il lui manque sur les plateaux, Krushna Abhishek a profité de son compte Instagram jeudi pour partager un clip de l’émission où on peut le voir imiter l’acteur senior Jackie Shroff en présence de l’acteur Anil Kapoor qui avait honoré l’émission en l’un des épisodes précédents. Kapil Sharma et Chandan Prabhakar sont également vus en train d’apprécier la performance de Krushna.

Dans le style de la marque Jackie Shroff, Krushna est vu en utilisant les mots « bhidu » tout en se déguisant en acteur principal.

Tout en partageant le clip, Krushna a écrit à côté de celui-ci: « Nous sommes tous fous de manquer toute la folie de la série, nous ne pouvons pas attendre que tout se rétablisse et venez bientôt pour divertir tous que Dieu guérisse le monde @anilskapoor @tigerjackieshroff @kapilsharma @ bharti.laughterqueen @archanapuransingh @kikusharda @chandanprabhakar@apnabhidu (sic).

Jetez un œil au clip ici:

Dès que Krushna a partagé le clip, il a reçu une réponse massive de ses fans qui se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer à quel point ils aiment le spectacle et ses performances.

Réagissant à Krushna imitant Jackie, le fils de l’acteur principal, Tiger Shroff, qui est un utilisateur actif des médias sociaux, a écrit dans la section des commentaires, « Exceptionnel ». Il l’a suivi avec des emoji mains levées, un coeur et des emojis de feu.

Pendant ce temps, un rapport de Telly Chakkar affirme que le « Kapil Sharma Show » sera de retour sur petit écran le 21 juillet.

Plus tôt, il a été révélé que la nouvelle saison de l’émission mettrait en vedette Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Bharti Singh, Sumona Chakravarti, Chandan Prabhakar et Archana Puran Singh avec l’ajout de nouveaux acteurs et écrivains à l’équipe.

Kapil Sharma avait déclaré à l’IANS dans une interview : « Je suis ravi et heureux d’accueillir de nouveaux talents – acteurs et écrivains sur » The Kapil Sharma Show « . J’ai hâte de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et talentueuses qui ont la bonne passion pour le divertissement. «

L’émission sera coproduite par Salman Khan Television (SKTV) et Banijay Asia.