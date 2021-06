Krushna Abhishek laisse tomber un selfie avec ses coéquipiers du « Kapil Sharma Show » Kiku Sharda et Bharti Singh

Plus tôt ce mois-ci, Krushna Abhishek a laissé un indice majeur sur sa page Instagram concernant le retour de « The Kapil Sharma Show ». L’acteur qui est souvent considéré comme le personnage féminin Sapna a maintenant utilisé l’application de partage de photos et a partagé un joyeux selfie posant avec Bharti Singh et Kiku Sharda. Avec ce message, ils ont confirmé qu’ils s’étaient réunis pour « The Kapil Sharma Show » à la grande joie des fans.

Tout en partageant le selfie, Krushna l’a légendé comme « Je serai bientôt de retour. Notre première réunion créative tellement excitée, de nouvelles choses arrivent bientôt. @tkssaudience @banijaygroup @bharti.laughterqueen @kikusharda. »

En mars, Kapil Sharma a parlé de la nouvelle saison de son émission en déclarant: « Je suis ravi et heureux d’accueillir de nouveaux talents – acteurs et écrivains sur The Kapil Sharma Show. J’ai hâte de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et talentueuses qui ont le juste passion pour le divertissement. »

Alors que Nadeem Koreishi, PDG de Salman Khan Television a partagé avec une agence de presse, « Alors que Kapil Sharma et le reste de la distribution sont des noms familiers dans le pays, nous essayons chaque jour de donner au public quelque chose de nouveau et d’excitant. Cette opportunité ici pour les acteurs supplémentaires et les membres de l’équipe a le même objectif. »

Considérant que le PDG et fondateur de Banijay Asia a déclaré : « Au fil des ans, The Kapil Sharma Show a créé son fidèle ensemble de fans. Kapil, avec son timing comique et sa présence à l’écran, est devenu un nom familier. Nous sommes impatients d’étendre notre équipe, prenant un nouveau départ et divertissant à nouveau le public. »