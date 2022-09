Krushna Abhishek-Kashmera Shah TROLLED pour l’art mural 3D pendant Ganesh Chaturthi; les internautes disent, ‘Plaster lagvalo’ [Watch]

Acteur et humoriste Krushna Abhishek a fait l’actualité pour diverses raisons ces derniers jours. L’acteur a accueilli Ganpati Bappa chez lui le Ganesh Chaturti il y a quelques jours. Krushna Abhishek et Shah du Cachemire avaient tous deux obtenu l’idole de Ganesha du fabricant et avaient ramené Bappa à la maison dans une ambiance joyeuse et festive. Une vidéo de Krushna et Kashmera aux côtés Arti Singh faire de la puja chez Krushna devient viral. Et les internautes sont occupés à traquer Krushna pour le mur vu dans la vidéo.

Le mur de la maison de Krushna Abhishek attire l’attention

C’est la célèbre Bigg Boss 13, Arti Singh, qui a pris son compte Instagram et partagé la vidéo des célébrations de Ganesh Chaturthi et de Puja à Krushna Abhishek et à la maison de Kashmera Shah dans la ville. Alors que tout le monde est paré et accueille très joyeusement Bappa à la maison, il y avait des internautes qui n’ont pas pu s’empêcher de remarquer le mur derrière Krushna et d’autres alors qu’ils exécutaient la Puja. L’art mural 3D ressemble à un mur mal fait. Et par conséquent, les internautes ont commencé à troller Krushna dans les commentaires sur le mur. Tout d’abord, regardez la vidéo ici:

Krushna Abhishek se fait troller pour son mur

Qu’il s’agisse de demander à Krushna Abhishek d’appliquer du plâtre la prochaine fois ou de le faire peindre avant Diwali, etc., il y a eu beaucoup de commentaires sur le mur derrière. Certains ont suggéré à Krushna d’utiliser du ciment de bonne qualité pour que le mur ne tombe pas. D’un autre côté, certains des internautes ont également remarqué qu’aucun d’eux ne s’était couvert la tête lors de l’exécution de l’aarti. Et a souligné la même chose. Consultez les commentaires ci-dessous :

Pendant ce temps, Krushna Abhishek s’est rendu à Entertainment News pour sa sortie du Kapil Sharma Show. Il a été allégué que Krushna s’est retiré en raison d’une rupture avec Kapil Sharma. Cependant, il a rapidement précisé qu’ils s’aiment tous les deux et se respectent. Il a également fait allusion à son retour dans la série. Récemment, Krushna aux côtés de Kapil, Kiku Sharda et Rajiv Thakur s’est envolé pour l’Australie pour leur spectacle.