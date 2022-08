Krushna Abhishek, Arti Singh se souviennent affectueusement de maman Govinda malgré la rupture en cours; révéler comment il s’est tenu comme un roc pendant leur crise financière

Comédien Krushna Abhishekpopulairement connu pour son passage sur Le spectacle Kapil Sharmaet sa sœur, Arti Singhqui est aussi une actrice et dont on se souvient surtout pour son temps sur le télé réalité, le chefn’ont pas partagé la meilleure des relations ces derniers temps avec leur oncle superstarGovinda, mais cela ne les a pas empêchés de faire l’éloge de ce dernier à chaque occasion ou de se remémorer leurs meilleurs jours passés avec lui. Krushna Abhishek a donné un autre bel exemple de leur amour et de leur lien étroit avec Chichi maman, lorsqu’il a récemment expliqué comment l’acteur s’est tenu comme un roc à ses côtés et aux côtés de sa sœur pendant leur crise financière.

Govinda a aidé Krushna Abhishek et Arti Singh dans leurs difficultés financières

Lors d’une récente interaction avec le site Web d’informations sur le divertissement Bollywood Bubble, Krushna Abhishek et Arti Singh ont révélé comment ils ont dû faire face à des jours extrêmement difficiles une fois que leur père a finalement été contraint de vendre leur spacieuse maison à Juhu, Mumbai, pour faire face à d’énormes pertes financières, et pendant cette fois, ce n’est que leur maman, Govinda, qui les a aidés avec de l’argent et d’autres ressources. En fait, Arti a fait face au pire car Krushna et son père étaient à Mumbai pendant le pic de Govinda, ce qui n’était pas le cas avec elle, puisqu’elle était à Lucknow avec sa mère, qui est décédée plus tard alors qu’elle grandissait dans le ville.