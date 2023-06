Kruise Leeming signe avec Wigan Warriors à partir de 2024 | Actualités de la Ligue de Rugby

Kruise Leeming rejoindra les Wigan Warriors dès le début de la saison 2024

Les Wigan Warriors ont annoncé la signature de l’ancien capitaine des Leeds Rhinos Kruise Leeming pour un contrat de quatre ans à partir de 2024.

Le joueur de 27 ans, qui a joué pendant six ans aux Huddersfield Giants entre 2013 et 2019, rejoindra les Gold Coast Titans qu’il a rejoints après avoir quitté Leeds en avril 2023.

Leeming a également représenté les England Knights et les Combined Nations All Stars.

En signant pour Wigan, Leeming a déclaré : « Je suis absolument ravi de signer pour les Wigan Warriors à partir de la saison prochaine.

« Quand j’ai parlé à Matt (Peet) et Kris (Radlinski), leur ambition, leurs normes et leur culture au club ont vraiment résonné en moi.

« Je crois que mon meilleur rugby est devant moi et le moment venu, je donnerai tout pour aider le club à réussir sur le terrain. »

Le directeur général de Wigan, Kris Radlinski, a déclaré: « Kruise est une signature passionnante pour le club et nous sommes tous impatients de travailler avec lui. Dans nos conversations, l’appétit de Kruise pour apprendre et améliorer le club sur et en dehors du terrain était très impressionnant. «

L’entraîneur-chef des Warriors, Matt Peet, pense également que Leeming est la bonne personne pour le club à mesure qu’il avance.

« Kruise est une prostituée exceptionnelle qui, selon nous, conviendra parfaitement à Wigan », a-t-il déclaré.

« Nous sommes ravis de l’avoir retenu pour ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière. »