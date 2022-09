Krrish 4 : Hrithik Roshan à la recherche d’un nouveau réalisateur ; Rakesh Roshan ne reviendra pas ? Voici pourquoi [Exclusive]

Krrish est facilement l’une des plus grandes franchises de l’histoire du cinéma indien avec un énorme chiffre d’affaires au box-office et une base de fans enragés. Malheureusement, cela fait une éternité que les fans attendent les retours de Hritik Roshan comme Krish comme Krish 3 était venu en 2013 et malgré de multiples annonces et rapports, Krish 4 n’a pas commencé. Eh bien, d’après ce que nous entendons, le dernier opus de la franchise à succès Krrish pourrait enfin être en cours, mais avec les bonnes nouvelles, il pourrait aussi y avoir de mauvaises nouvelles. Pourquoi donc? Eh bien… parce que Rakesh Roshan ne peut pas reprendre le rôle de directeur pour Krrish 4.

Voici pourquoi Rakesh Roshan ne peut pas diriger Krrish 4

Une source bien placée au sein de l’industrie a informé en exclusivité BollywoodLife que, selon toute vraisemblance, Hrithik Roshan est à la recherche d’un autre réalisateur pour Krrish 4. l’événement, il a demandé à ses fans des bénédictions et des encouragements et a déclaré que la transformation est difficile. L’acteur a également partagé le type d’entraînement qu’il fait pour cela. De plus, il a laissé entendre que Fighter pourrait commencer à rouler à partir du 9 novembre. Hrithik a déclaré: “Donc, le 9 novembre, je devrais avoir l’air mieux que ce à quoi je ressemble maintenant. Je croise les doigts.”

Les fans de Hrithik sont ravis de le voir dans Vikram Veda. Le teaser du film est sorti il ​​y a quelques jours, et il a reçu une bonne réponse. C’est un remake du film tamoul du même nom et met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle principal. Alors qu’en septembre, Vikram Vedha arrive sur les grands écrans, l’année prochaine en septembre, Fighter devrait sortir.