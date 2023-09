Kroy Biermann, l’ex de Kim Zolciak, affirme que les stars de télé-réalité sont « financièrement démunies » en raison de ses « dépenses imprudentes »

Kim Zolciak et Kroy Biermann sont « financièrement démunis » et doivent à l’IRS plus d’un million de dollars d’impôts impayés sur leur manoir de Géorgie, selon de nouveaux documents de divorce obtenus par Fox News Digital.

L’ancien joueur de football des Falcons d’Atlanta a affirmé que leurs problèmes financiers étaient en grande partie liés aux « habitudes de dépenses imprudentes et à l’amour du jeu en ligne » de Zolciak.

Biermann, 38 ans, a déposé des documents dans le comté de Fulton lundi à la suite de la demande de Zolciak la semaine dernière pour que les affaires de divorce soient entendues uniquement par un juge au lieu d’un huissier de justice.

Il a également plaidé auprès des tribunaux pour qu’ils autorisent un huissier de justice à présider l’affaire afin que « la vente de la résidence conjugale puisse être entendue et jugée ».

Biermann a ajouté dans son dossier que si sa demande était refusée, « il pourrait bien s’écouler des mois avant qu’une ordonnance concernant la résidence conjugale puisse être rendue ».

Il a écrit que BMW Financial avait déposé une plainte contre lui pour une « responsabilité impayée d’environ 400 000 $ » et qu’un autre procès de 100 000 $ était en cours de la part de Capital One/Saks contre l’ancienne star de « Real Housewives of Atlanta ».

Biermann a également cité un autre procès exigeant le remboursement d’une ligne de crédit « émise par un casino des Bahamas ». Il a écrit dans le dossier : « Le seul actif dont disposent les parties est la résidence conjugale et elles risquent de saisir leur maison pour la deuxième fois. »

Le couple devait à l’IRS plus d’un million de dollars d’impôts impayés de 2013, 2017 et 2018, selon des documents distincts obtenus par Fox News Digital en mai.

Cependant, en raison de leur situation financière, Biermann a déclaré que les deux parties sont obligées de vivre ensemble et ne peuvent pas se permettre d’acquérir des résidences séparées.

« Malgré le privilège de l’IRS, il existe une certaine valeur nette dans la résidence conjugale. Cependant, la maison doit être mise sur le marché immédiatement car la forclusion se profile à l’horizon. »

Biermann a également déposé une requête demandant aux tribunaux de nommer un tuteur ad litem pour leurs quatre enfants mineurs vivant à la résidence conjugale.

Biermann et Zolciak ont quatre enfants ensemble : Kroy, 11 ans, et Kash, 10 ans, et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans. Biermann a adopté les filles adultes de Zolciak issues d’une précédente relation, Brielle et Ariana Zolciak-Biermann.

Il a écrit que « la toxicité qui enveloppe le foyer conjugal est extrêmement préjudiciable au bien-être mental et émotionnel des enfants ».

En février, il a été rapporté que le couple était extravagant Un manoir de Géorgie était en saisie et devrait être mis aux enchères publiques en mars, prétendument en raison du défaut de paiement de Biermann et Zolciak sur un prêt de 1,65 million de dollars qu’ils avaient contracté en 2012 contre la propriété. Cependant, l’enchère de saisie a été annulée par la suite.

Biermann a demandé le divorce pour la première fois en mai et a déclaré que son mariage de 11 ans était « irrémédiablement rompu » dans des documents obtenus par Fox News Digital. Elle a répliqué en déposant sa propre demande de divorce quelques heures après la sienne.

Ils ont volontairement rejeté la première requête en juillet et il a de nouveau demandé le divorce en août.

Biermann a demandé à obtenir « l’usage et la possession exclusifs, temporaires et permanents de la résidence conjugale » à Alpharetta.

« Le pétitionnaire (Biermann) montre que l’intimé (Zolciak) devrait être empêché et interdit de se rendre à la résidence conjugale après son départ », indiquent les documents.

Zolciak a déjà joué dans « RHOA » avant de retrouver son futur mari grâce à la série et sa co-star, Shereé Whitfield.

Le couple s’est marié en grande pompe avec une émission dérivée mettant en avant leurs noces de novembre 2011. Ils ont ensuite reçu leur propre programme axé sur la famille, basé sur leur pitreries tapageuses, « Don’t Be Tardy ».

Fox News Digital a contacté un représentant de Zolciak pour obtenir ses commentaires.