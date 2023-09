Kroy Biermann demande au juge de l’autoriser à vendre une maison pour 3 millions de dollars

Ancien Femme au foyer Kim Zolciak pourrait bientôt se retrouver sans abri si son mari, Kroy Biermann, parvient à ses fins.

Kroy a demandé l’autorisation d’un juge pour vendre sa maison de 3 millions de dollars avec Kim afin de remédier à leurs énormes problèmes financiers.

L’ancien joueur de la NFL a demandé une audience d’urgence pour placer sa propriété sur le marché immobilier, Page six rapports.

Apparemment, votre garçon en avait assez de supporter le poids financier parce que Kroy prétend que la dépendance au jeu de Kim a « dévasté financièrement » leur famille.

L’homme de 37 ans affirme que Bravolebrity « consacrait beaucoup de temps et d’argent matrimonial au jeu et à d’autres jeux de hasard ».

Kroy affirme que la famille a une « dette importante » qui doit être payée. Cependant, l’ancien athlète affirme que sa femme l’a laissé en solo pour le nettoyer.

Le couple doit également plus d’un million de dollars à l’IRS.

Dans des documents judiciaires, Kroy a admis avoir vendu ses effets personnels pour faire face aux paiements hypothécaires, ce qui leur a finalement permis d’éviter la saisie plus tôt cette année.

Malgré le fait que l’ex-couple risque la saisie pour ne pas avoir effectué le versement hypothécaire de juillet, l’ancien Falcon affirme que sa femme qui porte une perruque ne l’aide pas à réduire sa dette. Kim a vendu certains de ses sacs à main de luxe grâce à des fonds garantis, mais elle ne contribuera pas à payer les factures du ménage.

« Aucun des fonds récoltés grâce à la vente de ces articles n’a été consacré à l’hypothèque ou à toute autre facture », a déclaré Kroy.

Kim Zolciak et Kroy Biermann ont demandé le divorce en mai pour des raisons financières, puis Kroy a de nouveau lancé un défi en août

La quête de vente de l’ancien secondeur survient une semaine après qu’il a demandé le divorce du Les vraies femmes au foyer d’Atlanta vétérinaire une deuxième fois. Comme BOSSIP l’avait précédemment rapporté, Kim a mis Kroy au défi de demander à nouveau le divorce lors d’une dispute pour de l’argent, et il l’a fait le même jour.

Les deux hommes ont initialement soumis des documents pour dissoudre leur mariage en mai. Ils se sont réconciliés pendant six semaines de disputes plus amères à la maison avant que Kroy ne veuille repartir.

Kroy a déclaré que leur mariage était « irrémédiablement rompu ». Il a demandé la garde légale et physique exclusive de leurs enfants adolescents, Kroy Jr., 12 ans, Kash, 11 ans, et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans.

Le couple a eu une dispute massive à propos de leurs finances en difficulté, ce qui a incité Kroy à lancer à nouveau les deux.

« Ils sont devenus ridiculement mesquins à propos de ceux qui n’ont pas payé leurs factures », a déclaré une source au média. « Ils comptent à rebours jusqu’à quelques centimes. »

En plus de l’hypothèque et de la facture de l’IRS, les cartes de crédit du couple sont hors de contrôle. Saks/Capital One les a poursuivis pour plus de 150 000 $ de dettes de carte de crédit impayées, et Target a fait de même pour 2 482,24 $. BMW Financial Services s’est lancé dans la poursuite. Kroy a été poursuivi en justice pour avoir manqué plusieurs paiements de voiture sur un véhicule d’une valeur de 400 100 $.

Leur fille aînée, Brielle, suit les traces de la famille. American Express l’a poursuivie en justice pour avoir omis de payer un solde de 12 870,25 $ sur sa carte de crédit.

L’avocat de l’ancien footballeur pointe directement du doigt Kim pour toutes ses difficultés financières.

« M. Biermann n’aurait jamais imaginé qu’il se retrouverait dans cette situation, avec une reprise de possession d’une voiture.» « Mais c’est ce qui se produit lorsque les gens se retrouvent à dépenser bien au-dessus de leurs moyens. Kroy a pris sa retraite et ne reçoit plus ce salaire de la NFL. … Je ne pense pas que quiconque l’ait dit à Kim.

Le divorce controversé des Biermann a été entaché de coups de poing, d’enlèvements et de vols. En plus des appels au 911, des visites à l’église et des rapports d’initiés selon lesquels les deux « se détestent ».

La séparation est le meilleur pari de ce duo. Vendre sa maison pour régler ses dettes semble être la meilleure solution.

Si le juge est d’accord, ils doivent tous deux trouver de nouvelles résidences rapidement.

Qu’est-ce qu’une femme au foyer sans maison ? Ce pourrait être Kim Zolciak.