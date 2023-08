Kroy Biermann demande à nouveau le divorce de Kim Zolciak pour un défi

Des sources proches du couple affirment qu’ils se disputent sans arrêt à propos d’argent depuis des semaines. Une fois de plus, les choses ont mal tourné lorsqu’ils ont lancé des accusations sur le responsable de leurs problèmes financiers.

Malgré les informations selon lesquelles Kim et Kroy « se détestent », ils ont continué à partager la même maison avec leurs quatre enfants. Le couple partage Kroy Jr., 12 ans, Kash, 11 ans, et les jumeaux fraternels Kaia et Kane, 9 ans.

Les enfants qui semblaient les rassembler sont devenus le centre du combat le plus acharné à ce jour. Kroy demande la garde physique et légale exclusive de leurs enfants. Il a également demandé une pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire à Kim. Après que Kim aurait réprimandé Kroy pour ne pas avoir gagné d’argent depuis sa retraite dans la NFL, la chanteuse de « Don’t Be Tardy » devra peut-être joindre le geste à la parole.

Kim devra peut-être également trouver un nouveau logement. Le dossier de Kroy demandait l’usage exclusif de la résidence conjugale. C’est peut-être pour le mieux puisque se battre est la seule chose sur laquelle ils semblent être d’accord ou faire plus.

« Ils sont devenus ridiculement mesquins à propos de ceux qui n’ont pas payé leurs factures. Ils comptent à rebours jusqu’à quelques centimes », a déclaré une source à TMZ.