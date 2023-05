Kroy Biermann accuse Kim Zolciak de problème de jeu dans les documents judiciaires – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Kroy Biermann vient de claquer son ex Kim Zolciak avec de nouvelles accusations. Selon des documents obtenus par Page 6 pour un rapport du lundi 22 mai, la NFL allègue que le Vraies femmes au foyer d’Atlanta La personnalité a «consacré beaucoup de temps et d’argent matrimonial au jeu et à d’autres jeux de hasard», et affirme en outre que «cette compulsion a financièrement dévasté les parties». Selon le point de vente, il a également demandé que Kim soit forcée de se soumettre à une évaluation psychologique pour des problèmes de santé mentale potentiels, notamment le trouble bipolaire et la dépression.

Les nouveaux documents semblent également aborder la question de la garde de leurs quatre enfants ensemble, Kroy Jr.11, Kach10, et Kaïa et Kaneles deux 9. “[Kim’s] le temps est tellement consommé avec le jeu en ligne »que Kim est incapable de s’occuper d’eux de manière adéquate, allègue Kroy.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Kim, 44 ans, avait précédemment demandé la garde physique principale et la garde légale conjointe, mais Kroy, 37 ans, ne l’avait pas et a déposé sa propre requête pour la garde légale et physique exclusive de leurs enfants – évidemment sans compter ses filles adoptives adultes. Brielle Biermann26 et Ariana Biermann21.

Pendant ce temps, alors que le divorce s’intensifiait, des rapports ont émergé plus tôt en mai selon lesquels le couple séparé vivait toujours dans la même maison en Géorgie. Brielle a fait connaître sa loyauté à la suite de la demande de divorce initiale de Kim après 11 ans de mariage en ne suivant pas rapidement Kroy et sa collègue femme au foyer. Bethenny Frankel a donné un petit conseil non sollicité de sa part.

« Paie tes factures! » le Les vraies femmes au foyer de New York alun, 52 ans, a déclaré dans une diatribe TikTok après l’annonce du divorce. «Il touche un salaire de footballeur. Elle touche un salaire de femme au foyer », a-t-elle poursuivi. «Et ils dépensent comme si le putain d’avion s’effondrait. Le truc, c’est que vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez.

Plus à propos Kim Zolciak

« Vous ne pouvez pas f ****** suivre. Vous écrivez des chèques que vous ne pouvez pas encaisser », a ajouté Bethenny. « C’est dégoutant. C’est comme ce qui ne va pas avec l’Amérique. Selon TMZl’ancien couple devait plus d’un million de dollars à l’IRS et leur manoir de 6900 pieds carrés en Géorgie aurait été saisi en février, bien que les membres de la famille aient nié que ce soit le cas.

Lien connexe En rapport: Les enfants de Kim Zolciak : faits sur ses 6 enfants et leurs pères

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.