Les fans de football et les experts semblent aimer tout transformer en punchline ces jours-ci, mais n’hésitez pas à vous moquer de ceux qui plaisantent rapidement: « Eh bien, Liverpool a eu le goût de battre les équipes de la Liga à Anfield à en juger par cette Le temps de Barcelone en demi-finale 2019 donc … pas grand-chose ici! «

Soyons clairs comme du cristal – alors que ce score (défaite 3-1 au Real Madrid) est nettement meilleur que la défaite 3-0 (très proche de 4-0 sans l’ineptie d’Ousmane Dembele dans les dernières secondes) au Camp Nou il y a deux ans, l’équipe de Jurgen Klopp a joué à l’infini, presque indescriptiblement mieux cette nuit-là en Catalogne.

Ce fut une nuit où vous deviez vous demander: « Comment diable Liverpool n’a-t-il pas gagné au Camp Nou … sans parler de perdre 3-0? »

C’était un match où les champions en titre de la Premier League et les vainqueurs de la Ligue des champions 2019 étaient pour la plupart anodins et souvent atroces.

Liverpool manquait non seulement des bases du football, mais a soit abandonné les parties centrales de son ADN depuis que Klopp a pris le relais – soit se sentait totalement incapable de jouer avec la faim et l’intensité du rock’n roll qui les rendaient à la fois célèbres et réussis.

Une nuit où si Trent Alexander-Arnold n’avait pas excellé deux fois, pour émousser les énormes opportunités de Marco Asensio, cette cravate aurait été mise au lit, racontée une histoire soporifique et se mettre à ronfler doucement.

jouer 1:39 Alejandro Moreno explique comment Vinicius Junior a pu influencer la victoire 3-1 du Real Madrid contre Liverpool.

Utiliser le mot «atroce» est fort. Mais il est mérité ici non seulement par les normes normales de Liverpool, mais par tout baromètre de base du football.

Le football vit et respire l’analyse maintenant, en particulier à une époque où il semble que chaque club avec un budget modéré puisse vous dire ce que les joueurs de l’opposition avaient pour le petit-déjeuner et où ils prévoient de passer leurs vacances l’été prochain – sans parler de leurs forces et faiblesses sur le terrain. .

Ainsi, chaque membre du personnel d’entraînement et de jeu de Liverpool aura connu trois choses très spécifiques à propos de Toni Kroos.

Premièrement, si vous lui donnez du temps et de l’espace, il peut lancer un ballon de football sur une petite pièce de dix cents à 75 mètres et, honnêtement, si vous lui demandez de faire ce tour les yeux bandés, il vous enlèvera votre argent de poche si vous pariez contre lui pour le gérer. .

Deuxièmement, s’il est correctement pressé, il ne peut réussir aucun de ces tours.

Troisièmement, si vous courez « au-delà » de lui, avec ou sans le ballon, il choisira avec dédain de ne pas courir avec vous dans l’espoir que quelqu’un d’autre, souvent Casemiro, fera le travail des cols bleus de la poursuite, du harcèlement et du plaquage.

Lorsque Liverpool a permis au Real Madrid de calmer ses nerfs (rappelez-vous qu’il manquait Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphael Varane et n’a pas encore exploité l’énorme potentiel du partenariat d’Eden Hazard avec Karim Benzema) et d’établir une avance de deux buts imposante, c’était comme si les joueurs de Liverpool n’avaient jamais vu ou entendu parler de Kroos auparavant.

Leurs positions de pitch, leur langage corporel, leur complaisance languissante étaient du genre: « Ouais! Vas-y Blondie! Il suffit d’essayer de lancer une chaleur en cherchant à travers le ballon contre notre défense de classe mondiale. «

Alors il l’a fait.

Le premier est remarquable. D’autant plus que les propriétaires de Liverpool sont Fenway Sports Group. Leurs bureaux de Boston sont situés à environ 30 miles de la maison de l’équipe de la NFL New England Patriots à Foxborough, qui est un lieu de révérence parce que l’ère Bill Belichick-Tom Brady a montré ce qu’un quart-arrière vraiment formidable peut accomplir.

Ce qui soulève la question: qui a pensé que c’était une bonne idée de laisser le quart-arrière de Kroos Madrid dans une position aussi dominante?

Le vainqueur de la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014 a chuté profondément pour ce premier but, puis a fait avec sa botte droite ce que Brady fait quand il lance des passes de touché guidées au laser.

La faute se situe carrément entre Sadio Mane, Georginio Wijnaldum et Diogo Jota.

Aucun d’entre eux n’est bien placé, aucun d’entre eux ne communique aux autres que Kroos doit être fermé, aucun d’entre eux ne fait une course désespérée pour essayer d’empêcher le n ° 8 de Madrid d’avoir le temps de faire un sandwich, téléphone à sa femme, trace la géométrie de sa passe de classe mondiale, puis envoie le ballon non seulement sur la course de Vinicius, mais sur le blason du Real Madrid à gauche de sa poitrine.

C’était si bon. Galileu aurait été fier.

Ces trois joueurs, dont le travail était de rendre la vie inconfortable, semblaient avoir des visages qui correspondaient à la couleur rouge de leurs maillots alors qu’ils regardaient le jeune brésilien marquer avec brio pour le premier du Real dans la nuit.

La tolérance de Klopp a semblé bouillir sur Kroos une fois de plus profondément dans sa moitié de terrain, mais cette fois vers la gauche, a repris possession.

Il devait s’attendre à entendre le tonnerre des sabots. Son cerveau de lézard devait lui dire: « Attention, vous êtes sur le point d’être piétiné par une presse typique et énergique de Klopp-Liverpool … préparez-vous à décharger le ballon en sécurité et à prendre la position de récupération! »

Je jure que j’ai vu de l’incrédulité sur le visage du Klopp quand il a regardé de haut en bas et s’est rendu compte que la même chose se reproduisait.

Magnifique isolement et personne n’y fait rien. Pas de bousculade.

Cette fois, il était du devoir de Mohamed Salah et de Naby Keita, en termes de football, d’asphyxier le pass-master de Madrid. La négligence régnait à nouveau.

Cette fois, Kroos manquait d’un millimètre ou trois dans sa livraison à Asensio.

Mais Alexander-Arnold était déséquilibré, n’a pas suffisamment bien jugé le vol de la passe pour le faire clairement au lieu de l’aider au Majorquin qui a marqué son troisième but en trois matches avec un coup de jongleur sur l’avancée d’Alisson dont le but n’était pas ‘t vrai et qui a laissé Asensio bombé un filet vide pour 2-0.

Si vous soustrayez les deux minutes de célébration pour le deuxième but de Madrid et la minute environ qu’il a fallu pour remplacer Thiago par Keita une fois que l’ancien joueur du Bayern Munich et de Barcelone était prêt à entrer, il s’est écoulé environ trois minutes entre Keita et Kroos. et lui étant fouetté du terrain par Klopp, qui en avait assez vu.

Interrogé après le match sur le remplacement de Keita, le manager décent et toujours honnête de Liverpool a admis: « Non, il n’est pas blessé, c’était tactique. Je sais que c’est une grande histoire maintenant, mais j’aurais pu enlever deux ou trois autres joueurs à la place parce que nous pas bien joué au football ce soir. «

Wijnaldum a ajouté: « Nous n’étions pas assez pointus, pas assez concentrés. »

D’un point de vue neutre, donc Dieu sait à quel point les amoureux de Liverpool (aux cheveux longs ou non) se sentent engagés, cela a souligné à quel point Liverpool était hors de caractère que la seconde moitié a prouvé qu’ils a fait savoir précisément où se trouve le talon d’Achille de Kroos.

Le but de Liverpool découle de ce que l’Allemand sur le terrain de Zinedine Zidane déteste le plus: être invité à se retourner, à courir après et à transpirer.

Wijnaldum, sans doute réprimandé par ce qui était arrivé à sa cohorte de milieu de terrain disparue, Keita, a couru dans l’espace pour recevoir le ballon, a remarqué que Kroos n’était pas intéressé à le suivre et, donc, s’est lancé dans une odyssée.

À travers le pré vert, il a sauté, sautant et gambadant facilement au-delà de la fente de Casemiro et peut-être du défi mince comme du papier qu’Eder Militao a offert à Jota une fois que Wijnaldum lui a donné le ballon était un indice que la défense dénudée de Madrid était encore plus encline à s’embarrasser – si le les visiteurs ont continué à faire les choses qu’ils savaient, au fond, ils devraient.

Le travail de Jota a nourri Salah et l’Egyptien a obstinément pêché la balle dans un enchevêtrement de jambes pour la faire tomber du bar.

Et puis Liverpool a pris une pause. Ils n’ont pas maintenu le rythme, ils n’ont pas vraiment réussi un autre tir sur le but de Thibaut Courtois mais, surtout, ils n’ont pas testé le menton des champions d’Espagne.

En rentrant chez eux à l’aéroport John Lennon de Merseyside, cela aura ajouté du sel à leurs blessures s’ils pouvaient entendre les sons du single à succès du grand homme: « Imagine ».

Imaginez que, à 2-1, les champions d’Angleterre se sont brûlés les poumons, fatigué tous les muscles, chassés, harcelés et poursuivis Los Blancos comme les chiots chassent des balles de tennis en vrac? Imaginez qu’ils le feraientgegen-pressed ‘comme dans les temps anciens?

Ce que les quinze dernières minutes nous disent maintenant, c’est que Liverpool, bien que son entraîneur admette avoir joué, aurait pu gagner le match comme ça.

Bien avant le coup de sifflet final qui semblait à Madrid prendre un temps insaisissable pour arriver, l’équipe de Zidane était, pour utiliser un mot britannique, assommée.

Ils ont raté des tacles, ils ont offert le ballon à l’extérieur, ils ont été confinés dans leur propre dernier tiers non pas parce que c’était leur stratégie adoptée, mais parce que leurs joueurs héros, Benzema, Luka Modric, Kroos, Casemiro, Lucas Vazquez, ont été dépensés.

Correctement drainé.

La clé était que Liverpool était une imitation trop pâle d’eux-mêmes après avoir fait 2-1 et s’est endormi pour le but qui a donné à Madrid un avantage de coussin qu’ils pourraient défendre avec succès à Anfield la semaine prochaine.

D’une remise en jeu, pour l’amour de Dieu, (page 1 du manuel « Comment défendre ») Fabinho a perdu le focus, victime de ce que vous entendez crier en marge de chaque match amateur partout dans le monde. « Gardez un œil sur votre homme … ne pars pas courir après le ballon !! »

Malheureusement pour Fabinho, Nathaniel Phillips et le gardien de Liverpool aussi, c’est un décret que l’ancien milieu de terrain brésilien de Madrid a ignoré.

D’une manière ou d’une autre, Fabinho a commis le péché capital d’être mal placé pour fermer Modric au bord de la boîte de Liverpool alors que, à tout prix, les visiteurs devaient se défendre de manière tigrée.

La position, l’équilibre et la durée d’attention de Fabinho étaient tous kaput au moment où il réalisa qu’il avait nourri la bête et Vinicius, profitant probablement de son meilleur match à ce jour pour le Real, la première passe de Modric dans les jambes de Phillips et sous le plongeon d’un coéquipier international. Alisson.

Klopp a déclaré, après avoir reconnu que Salah avait donné une bouée de sauvetage à Liverpool: « Si vous voulez aller en demi-finale, vous devez gagner le droit de le faire. » Nous ne l’avons pas fait – surtout en première mi-temps. «

Ils ne sont pas en panne. Mais pour revenir au début du rapport, ne comparez pas cela au moment où Liverpool a mutilé Barcelone à un pouce de sa dignité il y a quelques saisons. Les temps et les niveaux d’énergie ont changé et cette atmosphère féroce et messianique, dont les joueurs de Barcelone parlent encore avec révérence, sera absente. Tristement.

Un certain nombre de choses maintiennent cette cravate en vie. Le but à l’extérieur et le fait très évident qu’en fin de match, les joueurs clés de Madrid couraient à vide.

Ensuite, ils ont Barcelone dans un ultra-crucial Clasico samedi et il n’y a aucune chance que Ramos, ou vraisemblablement Varane, revienne la semaine prochaine.

Mais, tout ce qui est dans une semaine.

Pour le moment, et même si Liverpool était en grande partie des co-conspirateurs consentants dans leur propre chute, c’était une autre nuit où Zidane, ses lieutenants sur le terrain extrêmement expérimentés et un jeune homme très spécial, Vinicius, 20 ans, ont prouvé que si vous baissez votre garde contre eux, ils vous laisseront derrière eux et se dirigeront vers le prochain tour en un clin d’œil.

C’est Madrid. Ils pensent que ce tournoi et le trophée leur appartiennent – Liverpool peut-il les désabuser de la notion la semaine prochaine? Pas comme ça.