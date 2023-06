Kroos envoie un avertissement à Bellingham concernant un gros transfert du Real Madrid

Toni Kroos a émis une mise en garde concernant la signature de 103 millions d’euros (111,67 millions de dollars) par le Real Madrid de Jude Bellingham, faisant allusion à Eden Hazard comme un transfert important qui ne s’est pas déroulé comme prévu.

Madrid a confirmé mercredi l’accord avec le Borussia Dortmund pour la star anglaise Bellingham, 19 ans, sur un contrat de six ans.

Hazard a rejoint les géants de la Liga en 2019 pour un montant initial similaire de 100 millions d’euros, mais a résilié son contrat ce mois-ci après quatre années décevantes au Bernabeu.

« [Bellingham] est un joueur de haut niveau que beaucoup d’équipes voulaient, avec le mélange de sa qualité et de son âge », a déclaré Kroos sur son podcast Einfach mal Luppen. « J’ai une grande confiance dans les responsables [at the club]. Si le Real Madrid a dépensé autant, j’espère que c’est une bonne signature pour nous. S’il fait aussi bien qu’à Dortmund, on peut dire que c’est une bonne recrue. Si non, ce n’est pas le cas.

« Nous avons aussi eu quelqu’un qui est venu pour beaucoup d’argent et a plus ou moins laissé sa carrière se reposer. C’était beaucoup d’argent et je pense que tout le monde dirait, avec le recul : ce n’était pas une bonne signature. Mais soyons optimistes. «

Bellingham a marqué 14 buts dans toutes les compétitions pour Dortmund la saison dernière, souvent capitaine de l’équipe alors qu’ils étaient sur le point de remporter la Bundesliga, perdant face au Bayern Munich le dernier jour.

Madrid a également confirmé des accords pour l’arrière gauche Fran Garcia et le meneur de jeu Brahim Diaz jusqu’à présent cet été – et ils cherchent à signer un avant-centre après que Karim Benzema a quitté le club pour rejoindre Al Ittihad en Arabie saoudite.

« La décision dépend de vous », a déclaré Kroos, lors de la discussion sur la sortie de Benzema. « Il y a des circonstances qui y contribuent. Crédit à crédit, il est arrivé au Real à 20 ou 21 ans, et ce qu’il a donné au club, les buts importants qu’il a marqués … L’année dernière, c’était la cerise sur le gâteau. Il n’y a pas été de nombreux attaquants au cours des 15 dernières années qui ont utilisé le ballon comme lui. »

Madrid a confirmé le départ de Benzema quelques heures seulement avant son dernier match de la saison de LaLiga le 4 juin.

« Je pensais qu’il voulait terminer sa carrière à Madrid », a déclaré Kroos. « Tout a été fait si vite. Je pense qu’il était important pour lui de dire au revoir au Bernabeu. Vous avez pu voir que cela a été fait dans un court délai, sinon quelque chose de plus aurait été organisé.

« C’était un adieu approprié, compte tenu du temps dont ils disposaient. Je pense que peu de gens le savaient. Beaucoup de gens l’ont découvert avec l’annonce officielle. Il n’y a pas eu de discours de sa part ou quelque chose comme ça. »