Kroger va acheter des Albertson pour environ 24,6 milliards de dollars

Kroger a déclaré vendredi il achètera un autre opérateur de supermarché Albertsons pour environ 24,6 milliards de dollars, dette comprise, dans le but de créer une méga chaîne capable de mieux rivaliser avec Walmart et Amazon.

L’accord devrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs antitrust, car il combinerait deux des plus grandes chaînes d’épiceries du pays à un moment où les prix alimentaires et l’inflation continuent d’augmenter.

Selon les termes de l’accord, qui a été approuvé par les conseils d’administration des deux sociétés, Kroger, basé à Cincinnati, paiera 34,10 $ par action pour la société basée à Boise, dans l’Idaho. L’accord comprend également la prise en charge d’environ 4,7 milliards de dollars de la dette d’Albertsons.

Kroger exploite plus de 2 700 magasins sous des marques telles que Ralphs, Dillons et Harris Teeter, tandis qu’Albertsons gère environ 2 300 supermarchés sous les marques Albertsons, Safeway et Vons. L’accord rassemblerait environ 700 000 travailleurs.

S’il est approuvé par les régulateurs, Kroger dit qu’il s’attend à ce que l’accord soit conclu au début de 2024.