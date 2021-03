Kroger, Starbucks et Target parmi les détaillants qui auront encore besoin de masques au Texas malgré la fin du mandat de l’État

Pas de masque, pas de service.

Même si certains États annulent leurs mandats de masques, certains des plus grands détaillants du pays, notamment Kroger, Macy’s, Starbucks et Target, ne renoncent pas aux leurs.

Kroger, qui possède également des chaînes de supermarchés, notamment Ralphs et Dillons, a déclaré dans un communiqué à USA TODAY qu’il « continuera d’exiger que tout le monde dans nos magasins à travers le pays porte des masques jusqu’à ce que tous nos épiciers de première ligne puissent recevoir le vaccin COVID-19. «

Best Buy a également déclaré à USA TODAY qu’il n’avait pas l’intention de modifier sa politique de masque.

Le 10 mars, la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, de lever l’exigence de couverture faciale et «d’ouvrir le Texas à 100%» à pleine capacité le 10 mars, entre en conflit avec les protocoles de sécurité de nombreuses entreprises.

Seuls les travailleurs de la santé, les personnes de plus de 65 ans et les adultes souffrant de maladies préexistantes sont actuellement éligibles aux vaccins au Texas.

Certaines entreprises disent qu’elles continueront de se conformer aux directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis qui protègent leurs travailleurs de première ligne de l’exposition au COVID-19.

Kohl’s et Ulta ont déclaré à Bloomberg News qu’ils respectaient leurs exigences en matière de masque. CNN a ajouté les pharmacies CVS et Walgreens, ainsi que les constructeurs automobiles Toyota et General Motors à la liste.

Mais pas tout. Certains détaillants, dont Albertsons, prévoient de cesser d’exiger des clients qu’ils portent des masques.

«Pour les associés et les vendeurs, nous continuerons à suivre les directives du CDC et exigerons des masques. Pour les clients, nous encouragerons le port des masques pendant qu’ils sont dans le magasin», a déclaré un porte-parole d’Albertsons à USA TODAY.

Le président Joe Biden a critiqué mercredi les décisions de lever les exigences relatives aux masques au Texas et au Mississippi, affirmant qu’elles étaient « une grosse erreur ».

Seulement environ 8% de la population américaine est entièrement vaccinée contre le COVID-19.

« La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que l’homme de Néandertal pense que, en attendant, tout va bien, enlevez votre masque, oubliez-le », a déclaré Biden. « Cela compte toujours. »

Tate Reeves, gouverneur du Mississippi a répondu sur Twitter, disant: « Je pense simplement que nous devrions faire confiance aux Américains, pas les insulter. »

Les exigences en matière de masques varient d’un État à l’autre, d’une ville à l’autre et d’un magasin à l’autre, ce qui déroute les clients et augmente les tensions.

Des escarmouches entre des clients démasqués et le personnel de vente au détail et des agents de sécurité au Texas ont fait surface en ligne cette semaine. L’année dernière, un agent de sécurité a été tué par balle dans une dispute dans un Family Dollar à Flint, Michigan.

Et puis il y a les implications pour la santé. Le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC, a averti que « ce n’est pas le moment de lever toutes les restrictions ». Les États-Unis comptent plus de 28,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 519000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le respect des masques a suscité des débats tout au long de la pandémie après que les Américains ont reçu très tôt des messages contradictoires des autorités sur la question de savoir s’ils devraient porter des masques faciaux dans les lieux publics.

Le Dr David Abrams, professeur de sciences sociales et comportementales à l’Université de New York, a déclaré à USA TODAY en octobre après que l’ancien président Donald Trump eut reçu le COVID-19 qu’il devrait y avoir des conséquences pour ne pas porter de masques lorsque cela est nécessaire, comme les règles de la ceinture de sécurité et le besoin d’une chemise et chaussures pour entrer dans une entreprise.

«Les magasins de détail ont parfaitement le droit de dire si vous ne portez pas de masque, veuillez partir», a-t-il déclaré. « C’est une question de vie ou de mort. Les masques, la distance physique et le lavage des mains sont les trois éléments dont nous disposons pour réduire la propagation du virus en l’absence de vaccin. »

