Kroger s’associe à Kitchen United pour des cuisines fantômes dans ses épiceries

Kroger, la plus grande chaîne de supermarchés du pays, et la start-up de cuisine fantôme Kitchen United s’associent pour préparer des plats à emporter et en livraison dans certaines de ses épiceries.

Le partenariat annoncé mercredi marie l’objectif d’expansion agressive de Kitchen United avec la demande des clients de Kroger pour des plats plus fraîchement préparés.

Les deux sociétés ont connu une augmentation de la demande pendant la pandémie, mais sont maintenant confrontées à des défis alors que les consommateurs retournent dîner au restaurant. Les experts du secteur prévoient un ralentissement des ventes de livraison, ce qui pourrait freiner le désir des restaurants de s’associer à Kitchen United, tandis que Kroger et son portefeuille de marques pourraient voir les consommateurs réduire leurs dépenses d’épicerie.

Les cuisines fantômes, également connues sous le nom de cuisines en nuage, d’économat ou de cuisine sombre, permettent aux restaurants de préparer des aliments strictement pour la livraison, parfois avec plusieurs marques sous un même toit partageant une cuisine. Les modèles sont présentés comme étant plus efficaces et réduisant les coûts de main-d’œuvre et de loyer pour les restaurants. Le boom des livraisons de la pandémie a stimulé l’intérêt des investisseurs et des opérateurs pour les cuisines fantômes, mais certains experts se sont inquiétés de la concurrence accrue et de la sursaturation.

Le premier centre de cuisine dans le cadre du partenariat devrait ouvrir ses portes dans un magasin Ralphs à Los Angeles cet automne, et d’autres sites sont prévus pour le reste de l’année. Le vaste portefeuille de Kroger comprend Harris Teeter et King Soopers.

Les cuisines comprendront un mélange de jusqu’à six restaurants locaux, régionaux et nationaux. Les clients pourront commander leur nourriture pour le ramassage ou la livraison.

« Notre collaboration permet aux restaurants participants d’accéder à des millions de clients de Kroger et de mieux répondre à la demande hors établissement dans un format de supermarché pratique – une destination fréquente pour la plupart des consommateurs », a déclaré le PDG de Kitchen United, Michael Montagano, dans un communiqué.

Kitchen United a levé 50 millions de dollars de financement depuis sa création en 2017 et compte Google Ventures d’Alphabet parmi ses investisseurs. Jusqu’à présent, il a ouvert six emplacements dans tout le pays, avec l’intention d’ouvrir sa première cuisine new-yorkaise dans le centre de Manhattan cet automne.

L’empreinte de Kitchen United comprend déjà un accord avec une autre entreprise de vente au détail. Plus tôt cette année, le centre commercial Westfield Valley Fair en Californie a déclaré qu’il utiliserait la technologie de Kitchen United pour l’aider à faciliter les commandes à emporter. D’autres centres commerciaux se sont également tournés vers les cuisines fantômes pour augmenter le trafic piétonnier et augmenter les ventes des restaurants. En 2020, l’exploitant du centre commercial Simon Property et Accor, l’hôtelier, se sont associés pour lancer C3, une entreprise de cuisine virtuelle.

De même, ce n’est pas non plus le premier partenariat que Kroger entretient avec une entreprise de cuisine fantôme. En 2020, il a conclu un accord avec ClusterTruck, qui a un modèle commercial différent de Kitchen United, pour ouvrir des cuisines sur site dans les sites de Kroger. Parmi les autres investissements visant à offrir des repas frais à ses clients, citons l’acquisition de Home Chef en 2018 et un accord pour amener une poignée de restaurants Saladworks dans les magasins du Midwest.

Les actions de Kroger ont augmenté de 34% cette année, donnant à la société une valeur marchande de 31,8 milliards de dollars.