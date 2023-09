Kroger Health s’associe à une entreprise de livraison de repas

Kroger Health, qui fait partie de Kroger Co., s’associe à Performance Kitchen pour proposer des repas médicalement adaptés aux personnes atteintes de maladies chroniques.

Ce partenariat marque la première fois que Kroger Health propose des repas approuvés par une diététiste professionnelle comme intervention nutritive pour les personnes vivant avec des maladies telles que le diabète, les maladies cardiaques et le cancer. Il s’agit d’une extension des efforts existants de l’entreprise dans le domaine de l’alimentation en tant que médicament.

L’équipe de chefs, de médecins et de diététistes professionnels de Performance Kitchen se concentre sur la fourniture de repas nutritionnellement équilibrés utilisant des protéines de haute qualité, des portions complètes de légumes, des graisses saines, des grains entiers et des fibres tout en limitant le sodium et le sucre ajouté. Les repas sont surgelés, en portion individuelle et prêts à réchauffer. L’entreprise livre des repas à membres d’un régime de santé admissibles depuis 2021.

Les repas s’adressent à diverses populations avec des aliments culturellement pertinents et proposent des options comme le poulet Dijon au chou frisé, le poulet à la marocaine avec quinoa, le curry de pois chiches aux légumes et les pâtes au saumon. Les repas médicalement adaptés sont créés pour répondre aux besoins spécifiques des individus et peuvent considérablement améliorer la santé globale d’une personne. Les repas seront approuvés par l’équipe de Performance Kitchen ainsi que par les diététistes agréés de Kroger Health.

Les repas médicalement adaptés « nous aident à atteindre notre objectif de garantir que les gens ont accès à des aliments qui les aident à se sentir mieux et à améliorer leur santé », a déclaré Taylor Newman, Ph.D., directeur de la nutrition chez Kroger Health, dans un communiqué de presse. « Bien que les repas soient personnalisés en fonction de l’état de santé spécifique de chaque individu, nous sommes également fiers d’offrir une variété de recettes et de saveurs culturellement diverses pour garantir que les besoins de chacun soient satisfaits. »

Dans une annonce, Kroger a cité un examen des données probantes et une étude nationale de simulation par la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l’Université Tufts, qui a découvert que de tels repas pourraient aider à éviter 1,6 million d’hospitalisations et à faire économiser aux payeurs 13,6 milliards de dollars en un an après avoir payé le coût de la nourriture. Les chercheurs ont découvert que sur une période de 10 ans, 185,1 milliards de dollars de moins pourraient être dépensés en soins de santé, avec près de 18,3 millions d’hospitalisations évitées.

« Nous croyons qu’il est important de donner aux gens les ressources nécessaires pour les aider à faire des choix sains qui leur produiront les meilleurs résultats », a déclaré James Kirby, directeur commercial de Kroger Health, dans un communiqué de presse. « Grâce à de meilleures options et à un meilleur accès, nous aidons les gens à améliorer leur qualité de vie, ainsi que la prévention et la gestion des maladies. »

Kroger peut associer les repas à ses autres services, comme des rendez-vous virtuels avec des diététistes professionnels et l’accès à des produits d’épicerie sains. Pour ses offres de télénutrition, Kroger accepte actuellement les assurances UnitedHealthcare, Ambetter et Anthem dans certains États et pour certains groupes d’employeurs, selon son site Web.