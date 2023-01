Kroger Health lance un réseau de sites d’essais cliniques

Kroger Health, la division santé de la grande chaîne d’épicerie, a annoncé mardi avoir lancé un réseau de sites d’essais cliniques.

La société a déclaré qu’elle travaillerait avec des sponsors d’essais, des organisations de recherche sous contrat et des systèmes de santé pour mener des essais cliniques dans certaines pharmacies et cliniques Kroger. Il utilisera également des soins virtuels et des outils de santé numériques pour garantir que les patients restent inscrits aux essais cliniques.

Parallèlement à l’annonce, Kroger a révélé que son premier essai clinique recrute actuellement des patients. La société travaille avec Persephone Biosciences sur une étude qui vise à trouver des biomarqueurs basés sur le microbiome qui pourraient suggérer un cancer colorectal. Kroger a déclaré qu’il recrutera une cohorte initiale de 55 personnes, mais qu’il prévoit de s’étendre à de nouveaux endroits avec plus de participants au cours de la prochaine année.

« Avec notre équipe de plus de 24 000 professionnels de la santé, sous l’égide de l’épicier américain, nous sommes positionnés au carrefour de l’alimentation et des soins de santé, ce qui nous offre l’opportunité unique d’accroître l’accessibilité aux opportunités d’essais cliniques », Colleen Lindholz, Kroger Health président, a déclaré dans un communiqué. “En tant que destination de soins de santé communautaire de confiance, nous envisageons un avenir où notre travail transforme le paysage des essais cliniques et offre un accès élargi aux essais aux personnes que nous servons.”

LA GRANDE TENDANCE

D’autres points de vente au détail ont lancé leurs propres offres d’essais cliniques, arguant qu’ils peuvent améliorer l’accès et la diversité de la recherche clinique.

En 2021, CVS Santé a annoncé ses services d’essais cliniques entreprise, qui travaillerait pour recruter des patients, aider à mener des études et générer des preuves du monde réel. Au début de l’année dernière, CVS a annoncé un partenariat avec la société d’essais cliniques décentralisée Medable pour alimenter ses services.

Walgreens a également entré dans l’espace des essais cliniques, annonçant son activité au cours de l’été. La société a déclaré qu’elle utiliserait à la fois des soins en personne et virtuels ainsi que des ressources technologiques pour exécuter des études.

Les acteurs de la vente au détail comme Walgreens, CVS, Walmart et Amazon sont de plus en plus poussée vers la prestation de soins. Le Lindholz de Kroger dit Healthcare IT News les pharmaciens pourraient jouer un rôle plus important dans le travail avec les patients, notamment en les éduquant sur les maladies chroniques, en les conseillant sur le sevrage tabagique ou le respect du régime alimentaire et en discutant des stratégies de prévention des maladies.

“Bien que l’Américain moyen vive à moins de cinq miles d’une pharmacie, les pharmaciens restent l’une des ressources de soins de santé les plus sous-utilisées dans leurs communautés. La bonne nouvelle est que nous assistons à un changement dans la perception des pharmaciens qui va au-delà de la distribution de médicaments”, a-t-elle déclaré. “En tirant parti de leur formation et de leur éducation exceptionnelles, les pharmaciens sont en passe de devenir le noyau des soins de santé communautaires.”