Kroger et Albertsons veulent créer un empire de l’épicerie. La dernière méga-fusion des supermarchés a échoué

Lorsque Christine Martinez a découvert le mois dernier que Kroger et Albertsons prévoyaient de fusionner dans un accord d’une valeur de près de 25 milliards de dollars, elle s’est dit : “c’est reparti”.

Martinez a perdu son emploi de technicienne en pharmacie à la suite d’une méga-fusion de supermarchés antérieure : le rapprochement de 9 milliards de dollars d’Albertsons avec Safeway en 2014.

Cet accord est depuis devenu un récit édifiant sur ce qui peut mal tourner lorsque deux géants des supermarchés fusionnent. Maintenant, les retombées de cette transaction troublée pèsent sur cette dernière proposition de fusion encore plus importante. Le Comité judiciaire du Sénat tient une audience mardi après-midi pour examiner l’impact potentiel de la fusion Kroger-Albertson.

En 2014, Martinez travaillait pour une filiale de Safeway à Valencia, en Californie. “C’était une très bonne entreprise”, a-t-elle déclaré. « Le moral était très haut. Ils se souciaient de nos besoins. Nous pourrions compter sur nos chèques de paie.

Mais les choses ont changé après qu’Albertsons et Safeway se sont réunis.

Pour obtenir l’approbation de l’accord des régulateurs antitrust, Albertsons et Safeway ont convenu de vendre 168 de leurs magasins à des acheteurs approuvés par la Federal Trade Commission. Le plan de cession des entreprises répondait aux problèmes de concurrence de la FTC dans les communautés où les deux chaînes avaient des magasins qui se chevauchaient, ce qui aurait donné à la nouvelle entreprise une part de marché dominante.

Avec la bénédiction de la FTC, Haggen, une petite chaîne de supermarchés du Nord-Ouest avec seulement 18 emplacements, a acheté 146 des anciens magasins Albertsons et Safeway, y compris celui où travaillait Martinez.

Les problèmes sont apparus rapidement.

Haggen a remanié le magasin de Valence et changé l’image de marque et les étiquettes. Les ventes ont ralenti et l’entreprise a augmenté ses prix. L’entreprise a réduit ses heures de travail et licencié des employés. Les travailleurs ont commencé à être payés toutes les deux semaines, au lieu de toutes les semaines.

“Les tensions avec Haggen étaient à un niveau record”, a déclaré Martinez. “Je pense à quel point c’était dur pour ma famille. Cela me ramène à une époque dont je n’aime pas me souvenir.

Le magasin de Martinez a fermé. Elle et des dizaines de ses collègues ont perdu leur emploi.

Son magasin n’était pas le seul endroit que Haggen avait du mal à gérer. L’épicier s’est agrandi de plus de huit fois essentiellement du jour au lendemain et n’a pas pu absorber les magasins qu’il a acquis.

Moins d’un an plus tard, Haggen a déposé son bilan et fermé certains sites. Dans une tournure étrange, Albertsons a racheté des dizaines des mêmes magasins qu’il avait précédemment vendus à Haggen devant le tribunal de la faillite – à un prix inférieur.

Martinez a trouvé un nouvel emploi en tant que technicien en pharmacie dans un supermarché Ralphs, propriété de Kroger.

Maintenant, elle craint que Kroger ne cède Ralphs dans le cadre de sa fusion avec Albertsons en une répétition de l’accord Haggen 2015.

“Cela a ramené beaucoup de peur et d’anxiété”, a-t-elle déclaré. « Mes collègues se sentent anxieux. Ils entendent que Kroger va devoir se dessaisir. Tout le monde a peur que ce soit leur magasin.

La fusion Albertsons-Safeway et la faillite subséquente de Haggen montrent que les désinvestissements et autres concessions nécessaires pour obtenir l’approbation de la FTC échouent parfois. Et bien que ces remèdes soient conçus pour promouvoir la concurrence, ils peuvent avoir des conséquences imprévues.

“C’était un flop du ventre”, a déclaré Robert Feinstein, un avocat de restructuration d’entreprise qui a représenté les créanciers non garantis de Haggen lors de la procédure de faillite.

En fait, la présidente actuelle de la FTC, Lina Khan, s’est montrée sceptique quant aux cessions en tant qu’outil efficace pour promouvoir la concurrence. Elle a même critiqué la gestion par la FTC de l’accord d’Albertsons avec Safeway, le pointant comme un excellent exemple des limites des cessions.

Dans un article de revue de droit de 2017 qu’elle a écrit avant de travailler à la FTC, Khan a déclaré que l’approbation par l’agence de la cession à Haggen était “[hard] à comprendre » et un échec « spectaculaire ».

“Même un observateur occasionnel aurait pu prédire que Haggen aurait beaucoup de mal à agrandir ses vitrines”, a déclaré Khan. “Les sceptiques ont eu raison.”

C’était “la plus cruelle des ironies et une réprimande cinglante à la FTC” qu’Albertsons ait racheté certains des magasins Haggen à la société en faillite, a-t-elle ajouté.

Kroger et Albertsons affirment que leur fusion, qu’ils prévoient d’achever en 2024, les aidera à concurrencer les grandes chaînes et profitera aux acheteurs, aux travailleurs et aux communautés locales.

Les deux sociétés estiment qu’elles ont une “voie claire” pour obtenir l’approbation réglementaire, ont-elles ajouté.

“Nous prévoyons de procéder à des cessions de magasins dans certains domaines, et nous travaillerons en coopération avec la FTC pour obtenir l’autorisation de la transaction”, a déclaré le directeur financier de Kroger, Gary Millerchip, lors d’un appel avec des analystes le mois dernier.

Pour répondre aux préoccupations antitrust selon lesquelles la fusion étouffera la concurrence sur les marchés locaux où elles se chevauchent, Kroger et Albertsons prévoient de céder des magasins.

Pour ce faire, ils peuvent notamment créer une nouvelle société autonome composée de 100 à 375 de leurs sites actuels. Cette nouvelle entité serait filialisée aux actionnaires d’Albertsons.

La nouvelle société deviendrait un “concurrent agile avec des magasins de qualité” avec une gestion solide. “Nous pensons que c’est une option vraiment propre dans le sens où cela pourrait potentiellement être un moyen plus rapide de mettre en place la stratégie autour des cessions”, a déclaré Millerchip.

Mais il n’est pas encore clair si les magasins à céder peuvent être viables dans l’industrie de l’épicerie féroce.

Si ces emplacements sont faibles ou déchargés vers un acheteur qui ne peut pas les gérer, cela pourrait être une répétition de l’effondrement rapide de Haggen, avertissent les experts antitrust.

“La grande question que la FTC devrait se poser est de savoir en quoi cela diffère de ce qu’elle avait promis auparavant”, a déclaré Christine Bartholomew, qui enseigne le droit antitrust à la faculté de droit de l’Université de Buffalo.

Kroger et Albertsons disent qu’ils doivent grossir pour concurrencer les grandes chaînes. Mais il est peu probable qu’un nouveau spin-off plus petit puisse relever avec succès ces mêmes défis, a-t-elle déclaré.

Dave Durflinger, directeur municipal de Carpinteria, en Californie, a déclaré que la FTC ne pouvait pas se permettre de se tromper. Les supermarchés sont des points d’ancrage économiques dans les petites villes et soutiennent des centaines d’emplois. Les fermetures peuvent entraîner de graves lacunes dans l’accès à la nourriture.

Durflinger ne le sait que trop bien. En 2015, Haggen a acheté une épicerie Vons (appartenant à Safeway à l’époque) à Carpinteria dans le cadre des cessions d’Albertsons et de Safeway.

« Les choses ont tout de suite dégénéré. Les étagères étaient rares. Ils n’ont tout simplement pas pu suivre le rythme », a-t-il déclaré. “Il a cessé d’être un magasin attrayant en peu de temps.”

Le magasin a fermé en quelques mois, ce qui “a créé beaucoup d’anxiété dans la communauté”, a-t-il déclaré.

Une autre chaîne a acheté le site fermé de Haggen en faillite et l’a depuis redressé. Mais l’expérience, a déclaré Durflinger, “illustre à quel point les petites communautés sont vulnérables aux fusions et à la perte de vitalité économique”.