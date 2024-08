Kroger et Albertsons se présentent devant la justice pour défendre leur projet de fusion face aux objections des régulateurs américains

Kroger et Albertsons ont défendu leur projet de fusion – et a tenté de surmonter les objections du gouvernement américain – lors d’une audience devant un tribunal fédéral qui a débuté lundi dans l’Oregon.

Les deux sociétés ont proposé ce qui serait le la plus grande fusion de supermarchés dans l’histoire des États-Unis en octobre 2022. Ils affirment que leur regroupement les aiderait à maîtriser les coûts et à mieux concurrencer leurs grands rivaux comme Walmart et Costco.

Mais la Commission fédérale du commerce a intenté une action en justice pour tenter de bloquer l’accord, affirmant qu’il éliminer la concurrence et augmenter les prix des produits d’épicerie à un moment où les prix sont déjà élevés inflation des prix des denrées alimentaires.

« Ce procès fait partie d’un effort visant à aider les Américains à nourrir leurs familles », a déclaré Susan Musser, avocate principale de la FTC, lors de ses plaidoiries d’ouverture lundi.

La commission affirme également que la qualité en souffrirait et que les salaires et les avantages sociaux des travailleurs diminueraient si Kroger et Albertsons n’étaient plus en concurrence.

Avant l’audience, plusieurs membres du syndicat United Food and Commercial Workers International se sont rassemblés devant le palais de justice fédéral du centre-ville de Portland avec des pancartes sur lesquelles était écrit « Stop à la fusion » pour dénoncer l’accord proposé.

« Ça suffit », a déclaré Carol McMillian, responsable de la boulangerie dans une épicerie appartenant à Kroger dans le Colorado. « Nous ne pouvons plus rester les bras croisés et permettre à des entreprises de faire passer le profit avant les gens. Nos travailleurs, nos communautés et nos clients méritent mieux. »

Kroger a déclaré que la fusion contribuerait à sécuriser les emplois syndiqués. L’entreprise a déclaré avoir créé 100 000 emplois syndiqués depuis 2012.

Au cours de l’audience de trois semaines qui s’est ouverte lundi, la FTC a demandé une injonction préliminaire qui bloquerait l’opération pendant que sa plainte est examinée par un juge administratif interne. La juge de district américaine Adrienne Nelson devrait entendre une quarantaine de témoins, dont les PDG de Kroger et d’Albertsons, avant de décider d’émettre ou non l’injonction.

Les procureurs généraux de l’Arizona, de la Californie, du District de Columbia, de l’Illinois, du Maryland, du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l’Oregon et du Wyoming ont tous rejoint le dossier de la FTC. Les États de Washington et du Colorado ont déposé des recours séparés devant les tribunaux d’État pour tenter de bloquer la fusion.

Krogerbasée à Cincinnati, dans l’Ohio, exploite 2 800 magasins dans 35 États, y compris des marques comme RalphSmith et Harris Teeter. Albertsonbasée à Boise, dans l’Idaho, exploite 2 273 magasins dans 34 États, dont des marques comme Safeway, Jewel Osco et Shaw’s. Ensemble, les entreprises emploient environ 710 000 personnes.