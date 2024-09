Kroger et Albertsons se préparent à présenter un dernier argument devant le tribunal fédéral pour leur fusion

PORTLAND, Oregon — Kroger et Albertsons devaient présenter leurs plaidoiries finales mardi dans un Audience devant le tribunal de district des États-Unis sur leur projet de fusion, que le gouvernement fédéral espère bloquer.

Au cours de l’audience de trois semaines à Portland, dans l’Oregon, les deux sociétés ont insisté sur le fait que la fusion leur permettrait prix plus bas et concurrencer plus efficacement les géants de la vente au détail comme Walmart et Amazon.

La Commission fédérale du commerce a fait valoir que l’accord éliminerait la concurrence et entraînerait une hausse des prix des denrées alimentaires pour des consommateurs déjà en difficulté. clients en difficulté.

En 2022, Kroger et Albertsons ont proposé ce qui serait le la plus grande fusion de supermarchés dans l’histoire des États-Unis. Mais la FTC a intenté une action en justice pour empêcher la transaction de 24,6 milliards de dollars.

La FTC souhaite que la juge de district américaine Adrienne Nelson émette une injonction préliminaire qui bloquerait l’accord pendant que sa plainte est portée devant un juge administratif interne.

Lors de leur témoignage lors de l’audience, les PDG d’Albertsons et de Kroger ont déclaré que la fusion des deux entreprises allait réduire les prix afin de conserver leurs clients. Ils ont également fait valoir que la fusion stimulerait la croissance, en renforçant les magasins et les emplois syndiqués.

Les avocats de la FTC ont noté que les deux chaînes de supermarchés sont actuellement en concurrence dans 22 États, et qu’elles se comparent étroitement en termes de prix, de qualité, de produits de marque privée et de services comme le retrait en magasin. Les consommateurs bénéficient de cette concurrence et perdraient ces avantages si la fusion était autorisée, ont-ils déclaré.

La FTC et les dirigeants des syndicats ont également fait valoir que les salaires et les avantages sociaux des travailleurs diminueraient si Kroger et Albertsons cessent d’être en concurrence. Ils ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les fermetures potentielles de magasins pourraient créer des « déserts » alimentaires et pharmaceutiques pour les consommateurs.

En vertu de l’accord, Kroger et Albertsons vendre 579 magasins dans les endroits où leurs emplacements se chevauchent C&S Grossistes en épicerieun fournisseur de supermarchés indépendants basé dans le New Hampshire qui possède également le Grand Union et Cochon ondulé marques de magasins.

La FTC dit C&S est mal préparé à s’attaquer à ces magasins. Laura Hall, l’avocate principale de la FTC, a cité des documents internes indiquant que C&Les dirigeants de S étaient sceptiques quant à la qualité des magasins qu’ils obtiendraient et souhaitaient peut-être avoir la possibilité de les vendre ou de les fermer.

Mais C&Le PDG de S, Eric Winn, a déclaré qu’il pensait que son entreprise pouvait réussir dans cette aventure.

Les procureurs généraux de l’Arizona, de la Californie, du District de Columbia, de l’Illinois, du Maryland, du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l’Oregon et du Wyoming ont tous rejoint la cause de la FTC. Les États de Washington et du Colorado ont déposé des recours séparés devant les tribunaux d’État pour tenter de bloquer la fusion.

Krogerbasée à Cincinnati, dans l’Ohio, exploite 2 800 magasins dans 35 États, y compris des marques comme RalphSmith et Harris Teeter. Albertsonbasée à Boise, dans l’Idaho, exploite 2 273 magasins dans 34 États, dont des marques comme Safeway, Jewel Osco et Shaw’s. Ensemble, les entreprises emploient environ 710 000 personnes.

Si le juge Nelson accepte d’émettre l’injonctionLa FTC prévoit de tenir des audiences internes à partir du 1er octobre. Kroger a cependant intenté un procès contre la FTC le mois dernier, alléguant que les procédures internes de l’agence étaient inconstitutionnelles et affirmant qu’elle souhaitait que le bien-fondé de la fusion soit tranché par un tribunal fédéral. Cette action en justice a été déposée devant un tribunal fédéral de l’Ohio.

Durbin a fait son reportage depuis Détroit.