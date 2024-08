Kroger et Albertsons espèrent fusionner mais doivent d’abord faire face au scepticisme du gouvernement américain devant les tribunaux

Le plus grand projet de fusion d’épiceries de l’histoire des États-Unis est actuellement devant les tribunaux.

D’un côté, on trouve les chaînes de supermarchés Kroger et Albertsons, qui affirment que leurs fusion prévue Cela les aidera à concurrencer des rivaux comme Costco. De l’autre côté, les régulateurs antitrust de la Federal Trade Commission, qui affirment que la fusion éliminer la concurrence et augmenter les prix des produits d’épicerie à un moment où les prix sont déjà élevés inflation des prix des denrées alimentaires.

À partir de lundi, un juge du tribunal fédéral de district de Portland, dans l’Oregon, examinera les deux parties et décidera d’accorder ou non la demande d’injonction préliminaire de la FTC. Une injonction retarderait la fusion pendant que la FTC mène une action interne contre l’accord devant un juge administratif.

Krogerbasée à Cincinnati, dans l’Ohio, exploite 2 800 magasins dans 35 États, y compris des marques comme RalphSmith et Harris Teeter. Albertsonbasée à Boise, dans l’Idaho, exploite 2 273 magasins dans 34 États, dont des marques comme Safeway, Jewel Osco et Shaw’s. Ensemble, les entreprises emploient environ 710 000 personnes.

Voici ce qu’il faut savoir avant l’audience, qui devrait durer jusqu’au 13 septembre.

Kroger et Albertsons, deux des plus grandes chaînes d’épicerie aux États-Unis, ont annoncé en octobre 2022 leur intention de fusionner. Les entreprises affirment que l’accord de 24,6 milliards de dollars permettrait de maintenir les prix à un niveau bas en leur donnant plus de poids. avec les fournisseurs et leur permettre de combiner leurs marques de magasins. Ils affirment qu’une fusion les aiderait également à concurrencer leurs grands rivaux comme Walmartqui contrôle aujourd’hui environ 22 % des ventes de produits alimentaires aux États-Unis. Ensemble, Kroger et Albertsons en contrôleraient environ 13 %.

Les régulateurs antitrust affirment que la fusion proposée éliminer la concurrencece qui entraîne des prix plus élevés, une qualité inférieure et des salaires et avantages sociaux inférieurs pour les travailleursEn février, la FTC a déposé une plainte auprès d’un juge administratif de la FTC pour bloquer la fusion. Dans le même temps, la FTC a déposé une plainte auprès d’un tribunal fédéral de l’Oregon pour obtenir une injonction préliminaire. Les procureurs généraux de Californie, du District de Columbia, de l’Illinois, du Maryland, du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l’Oregon et du Wyoming se sont tous joints à la plainte fédérale.

Ils disent non. Si la fusion est approuvée, Kroger et Albertsons auront a accepté de vendre 579 magasins dans les endroits où leurs magasins se chevauchent. L’acheteur serait C & S Wholesale Grocers, un fournisseur de supermarchés indépendants basé dans le New Hampshire qui possède également les marques de magasins Grand Union et Piggly Wiggly. Kroger et Albertsons initialement prévu de céder 413 magasins, mais la FTC a déclaré que ce plan n’aurait pas permis à C & S devrait être un concurrent solide. Kroger et Albertsons ont convenu de céder des magasins supplémentaires en avril. L’État de Washington compte le plus grand nombre de magasins qui seraient cédés, avec 124, suivi du Colorado avec 91 et de la Californie avec 63.

Si l’injonction préliminaire est approuvée, Kroger et Albertsons feraient probablement appel devant un tribunal supérieur, a déclaré Mike Keeley, associé et président antitrust chez Axinn, Veltrop & Harkrider, un cabinet d’avocats de Washington. L’affaire pourrait ensuite être portée devant le système judiciaire de la FTC, mais comme cela peut prendre un an ou plus, les entreprises abandonnent souvent un accord avant d’avoir suivi le processus, a déclaré Keeley. Kroger a intenté un procès contre la FTC ce mois-ci, alléguant que les procédures internes de l’agence étaient inconstitutionnelles et affirmant qu’il voulait que les mérites de la fusion soient tranchés par un tribunal fédéral. Dans cette affaire, déposée dans l’Ohio, Kroger a cité une décision récente de la Cour suprême cela a limité le pouvoir de la Securities and Exchange Commission de traiter certaines plaintes pour fraude civile au sein de l’agence plutôt que devant un tribunal.

La FTC ferait probablement appel de la décision, mais Keeley a déclaré qu’il était rare qu’une cour d’appel annule la décision d’un tribunal inférieur sur une fusion, de sorte que la FTC pourrait décider d’abandonner la contestation. L’affaire pourrait toujours suivre le processus administratif de la FTC. On ne sait pas quel impact l’élection présidentielle pourrait avoir sur l’affaire. L’administration Biden a été particulièrement agressive dans la contestation des fusions qu’elle considérait comme anticoncurrentielles, mais les législateurs des deux partis a exprimé son scepticisme à propos de la fusion lors d’une audience en 2022.

Colorado et Washington ont intenté séparément une action en justice pour bloquer la fusion Les États ont un rôle important à jouer dans les procédures judiciaires fédérales. C’est une situation inhabituelle, car normalement les États sont coplaignants dans un procès fédéral. Mais les deux États estiment avoir beaucoup à perdre. Le Colorado compte plus de 200 magasins Kroger et Albertsons, tandis que Washington en compte plus de 300. Keeley a déclaré que les deux États pourraient demander leurs propres injonctions auprès d’un autre tribunal si la FTC perd, mais il serait surprenant qu’un autre tribunal bloque la fusion si Kroger et Albertsons remportent l’affaire fédérale.