Kroger accepte d’acheter Albertsons pour 24,6 milliards de dollars

Les épiciers ont également été durement touchés par l’inflation. Les prix des aliments ont bondi de 11,2 % par rapport à il y a un an, selon les données les plus récentes du Bureau of Labor Statistics. Les entreprises ont dû déterminer quand répercuter les coûts plus élevés sur les clients et quand les absorber pour rester compétitives.

Le rapprochement intervient pendant une période difficile dans l’industrie de l’épicerie. Les supermarchés se sont précipités pour suivre le rythme alors que les acheteurs adoptent de nouvelles façons de réapprovisionner le réfrigérateur. Les entreprises ont dû investir dans l’automatisation, la formation des employés et bien plus encore alors que les consommateurs oscillent entre la navigation dans les allées des magasins, la commande de livraisons à domicile et l’utilisation du ramassage en bordure de rue.

Kroger est le deuxième plus grand épicier en termes de part de marché aux États-Unis, derrière Walmart et Albertsons est quatrième, après Costco . Ensemble, Kroger et Albertsons seraient un deuxième plus proche de Walmart.

L’industrie alimentaire est très fragmentée. Les épiciers régionaux privés, tels que HEB au Texas et Publix en Floride, restent des acteurs puissants et suscitent une forte loyauté. Des nouveaux venus comme les discounters Aldi et Lidl, et Amazone ‘s Amazon Fresh, ont également attiré des clients. De plus, certains Américains s’approvisionnent en nourriture dans des clubs-entrepôts comme Costco Sam’s Club, propriété de Walmart, et Vente en gros de BJ .

Kroger et Albertsons ont également chacun de nombreuses bannières de magasins, y compris des noms que les opérateurs ont acquis au fil des ans.

Kroger a capturé environ 8,5% du marché de 1,4 billion de dollars pour la nourriture à domicile aux États-Unis l’année dernière, selon Morgan Stanley. La part d’Albertsons était d’environ 5 %. Les trois prochains grands joueurs après Albertsons sont Ahold-Delhaize, Publix, Sam’s Club et Target, propriété de Walmart. Ahold Delhaize Les bannières de incluent Food Lion et Stop & Shop, ainsi que Fresh Direct, un épicier en ligne qu’elle a acquis.

Pour faire équipe, Kroger et Albertsons auraient besoin que les régulateurs approuvent. Les régulateurs examineraient où les entreprises ont une position dominante et évalueraient si elles auraient trop de pouvoir si elles étaient combinées, a déclaré Eleanor Fox, professeur à l’Université de New York spécialisée dans les politiques antitrust et de concurrence. Une fusion serait moins susceptible d’être approuvée s’ils sont les deux principaux épiciers sur de nombreux marchés, a-t-elle déclaré.

Certains des marchés des entreprises se chevauchent considérablement, comme le sud de la Californie, le Colorado, Seattle et certaines parties du Midwest et du Texas, a écrit Simeon Gutman, analyste de détail pour Morgan Stanley, dans une note de recherche jeudi. D’autres régions, telles que le nord-est et le sud-est, ont très peu de chevauchement.

Il a déclaré que la combinaison serait probablement soumise à une longue période d’examen par les régulateurs et pourrait nécessiter des cessions de magasins.

Gutman a également mis en garde contre les avantages financiers de l’accord. La consolidation dans l’industrie de l’épicerie n’a pas toujours porté ses fruits sous la forme de bénéfices plus élevés, a-t-il déclaré. Cependant, il a déclaré que l’industrie pourrait être à un point de basculement où une grande fusion pourrait également augmenter les marges.

