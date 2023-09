Kroenkes mécontent de l’accord de la FIFA pour les matchs de la Coupe du Monde à SoFi

L’accord du SoFi Stadium avec la FIFA pour accueillir la Coupe du monde 2026 a apparemment provoqué un différend majeur entre le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, et l’instance dirigeante internationale. Kroenke possède également le SoFi Stadium et son principal locataire, les LA Rams de la NFL.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront chacun seize sites de la 23e édition de la Coupe du monde en 2026. Les lieux précis ont été révélés l’année dernière. Aux États-Unis, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, la région de la baie de San Francisco, Los Angeles et Seattle accueilleront des matchs.

Le Canada verra des matchs à Toronto et à Vancouver, tandis que les villes hôtes du Mexique sont Guadalajara, Mexico et Monterrey.

Kroenke remet en question les termes de l’accord

Même si le SoFi Stadium avait été initialement sélectionné comme l’un des sites de 2026, des rapports indiquent que les tensions montent entre la FIFA et Kroenke Sports & Entertainment. The Athletic rapporte que la famille Kroenke a exprimé son mécontentement à l’égard des dispositions de l’accord, notamment concernant la répartition de l’argent entre la FIFA, la ville et le stade.

Les propriétaires du stade espéraient recevoir des actifs commerciaux à titre d’avance. Mais cela ne s’est pas produit et Kroenke menace désormais de se retirer du rôle de Los Angeles en tant que ville hôte.

On ne sait pas encore combien d’argent sera alloué à chaque stade et ville. À la fin de l’année dernière, la FIFA prévoyait que le cycle jusqu’à l’édition 2026 produirait 11 milliards de dollars de revenus. 3,1 milliards de dollars supplémentaires devraient provenir de la vente de billets et de l’hospitalité.

Qu’a dit le comité organisateur de la Coupe du monde ?

Lorsqu’on lui a demandé de commenter le conflit, le comité organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA à Los Angeles a fait une brève remarque. « Nous sommes fiers d’être le comité organisateur de Los Angeles pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Depuis que nous avons été annoncés comme ville hôte, nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA sur de nombreux aspects de l’événement.

« Les informations que vous avez partagées ne reflètent pas fidèlement le contenu de ces conversations collaboratives en cours. Kroenke Sports & Entertainment est un partenaire précieux pour Los Angeles.

« En plus d’avoir le premier lieu au monde, KSE continue de fournir un soutien incroyable à notre comité. Avec KSE comme partenaire, Los Angeles répondra aux normes les plus élevées sur la scène mondiale.

