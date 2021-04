Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que le propriétaire, Stan Kroenke, s’était excusé auprès de lui directement pour le fiasco de la Super League européenne et pensait que le contrecoup prouve que « l’âme de ce sport appartient aux fans ».

La partie nord de Londres était l’un des six clubs anglais inscrits à une compétition de séparation qui semble au bord de l’effondrement moins d’une semaine après son lancement controversé, à la suite d’une condamnation généralisée tout au long du match.

Le directeur général d’Arsenal, Vinai Venkatesham, s’est adressé mercredi aux joueurs et à Arteta à Londres Colney pour expliquer la pensée du club.

Arteta a déclaré que la famille Kroenke avait également tendu la main avant une manifestation prévue des fans devant l’Emirates Stadium avant le match de Premier League vendredi contre Everton.

« J’ai eu une certaine communication avec eux aussi, j’ai parlé avec eux hier », a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse. «Comme toujours, chaque fois que nous avons besoin de quelque chose et que quelque chose se passe, ils sont immédiatement prêts à agir, à nous donner les réponses qu’ils peuvent faire, le soutien qu’ils peuvent apporter et ils l’ont fait à nouveau.

« Ils ont la responsabilité maximale de diriger le club de football et c’est ce qu’ils ont dit: ‘excuses pour avoir dérangé l’équipe, nous l’avons fait sans la capacité de communiquer d’une manière différente plus tôt et de transmettre mon message aux joueurs’ – c’est tout ce que vous pouvez demander.

« Tous avaient les bonnes intentions de défendre le club et de mettre le club dans la meilleure position possible pour le moment et pour le futur, mais accepter cette façon de procéder a eu de terribles conséquences et que c’était une erreur.

« Je dois vraiment respecter le fait que lorsque les gens ont de véritables intentions de faire de leur mieux pour le club et qu’ils peuvent se lever ici et s’excuser. Je pense que les joueurs, le staff et tous ceux qui travaillent au club doivent accepter cela et passer à autre chose.

« Je pense que cela a donné de grandes leçons et cela montre l’importance du football dans le monde. Et cela montre que l’âme de ce sport appartient aux fans – et c’est tout. Pendant cette pandémie, depuis un an, nous avons essayé pour soutenir cette industrie sans fans dans le stade.

Mikel Arteta a déclaré qu’il se sentait déçu par les propriétaires d’Arsenal. Photo de Julian Finney / Getty Images

« Mais, quand les fans doivent sortir et parler, ils l’ont fait très fort et clairement, et ils ont probablement envoyé le message le plus fort qui ait jamais été envoyé dans le monde du football. »

« Et chaque club, en laissant ses intérêts de côté, a fait la bonne chose – c’est-à-dire qu’ils [the fans], il faut les écouter, on met ça de côté et en 24 heures on tue le projet. C’est donc une déclaration massive pour l’histoire du football. «

Arteta a déclaré qu’il n’avait été informé des plans de la Super League – et de l’implication d’Arsenal dans celle-ci – que peu de temps avant que la nouvelle ne soit divulguée dimanche, mais il ne se sentait pas déçu par les propriétaires.

« Non, je me sens à nouveau privilégié et je le répète haut et fort, la façon dont nous avons géré la pandémie en interne, tous les problèmes que nous avons rencontrés ont été sans précédent, je vois toujours tout le monde venir ici avec le sourire sur le visage et heureux représenter ce club de football et c’est pour moi une grande réussite et je suis vraiment fier parce que tout le monde y contribue de haut en bas », a-t-il déclaré.

« Je l’ai découvert un peu avant que la nouvelle ne soit divulguée. Et puis tout était complètement hors de contrôle et le monde a réagi de manière vraiment unifiée. Il n’y avait pas vraiment de temps pour y penser, réfléchir et évaluer ou quoi que ce soit parce que par le le temps qui était écoulé, un gros tsunami est déjà arrivé et l’a pratiquement tué. «