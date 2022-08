KRK trolls Taapsee Pannu et Anurag Kashyap après avoir dit aux gens de boycotter leur film Dobaaraa [Read Tweet]

La vague de boycott est devenue une énorme source d’inquiétude pour les producteurs de Bollywood. Les deux versions d’août, Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha font face à une publicité négative sur les réseaux sociaux. Un autre film à venir est Taapsee Pannu et Dobaaraa d’Anurag Kashyap. C’est un projet très retardé. Il convient de noter que Taapsee Pannu n’a pas eu une grande course au box-office. Les deux ont accordé une interview à Siddharth Kannan où ils ont dit qu’ils voulaient eux aussi que leurs films soient boycottés. Anurag Kashyap a déclaré qu’il souhaitait que #BoycottKashyap soit à la mode sur Twitter. Taapsee Pannu a également déclaré qu’elle souhaitait que Dobaaraa ait une telle tendance.

Taapsee Pannu aurait déclaré : « S’il vous plaît, boycottez tous notre film Dobaaraa. Agar Aamir Khan aur Akshay Kumar boycotte ho sakte hain (Si des acteurs comme Aamir Khan et Akshay Kumar sont boycottés), alors je veux aussi faire partie de cette ligue. Qu’est-ce que c’est?” Maintenant, Kamaal R Khan les a suivis tous les deux sur les réseaux sociaux. Il a tweeté: “Arey Aap Dono Ki Itni Aukaat Kahan, Ki Koi Apna Ek Tweet gaspille Karega, Aap Logon Ke Liye. Boycottez Unka Hota Hai Jinki Koi valeur Hoti hai. #Anuragkashyap #TaapseePannu!”

Arey Aap Dono Ki Itni Aukaat Kahan, Ki Koi Apna Ek Tweet déchets Karega, Aap Logon Ke Liye. Boycottez Unka Hota Hai Jinki Koi valeur Hoti hai. #Anuragkashyap #TaapseePannu! pic.twitter.com/XjLrN63wBD KRK (@kamaalrkhan) 9 août 2022

Kamaal R Khan a été plutôt cinglant dans ses opinions sur Bollywood ces derniers temps. Le critique de cinéma autoproclamé a déclaré que Raksha Bandhan avait de bien meilleures chances de devenir un succès que Laal Singh Chaddha. Il a dit que les gens se sont identifiés à l’éthos culturel indien du film. Dobaaraa est un film policier mystérieux réalisé par Anurag Kashyap. Le producteur est Ekta Kapoor. Taapsee Pannu a eu une mauvaise passe au box-office ces derniers temps. Son dernier coup était Thappad. Elle a empoché Dunki avec Shah Rukh Khan.