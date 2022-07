KRK suggère que Shah Rukh Khan devrait rester loin d’Aamir Khan et de Laal Singh Chaddha ; appelle ce dernier ‘Doobta hua ship’ [View Tweets]

KRK est sur une frénésie d’attaque totale contre Aamir Khan et Laal Singh Chaddha. Plus tôt, KRK avait tweeté : “Je reçois tellement de commentaires négatifs sur #LaalSinghBouddha tous les jours. Alors je crois que #Aamir Khan ne devrait pas sortir le film. Cela deviendra un grand désastre et la carrière d’Aamir sera terminée.« Maintenant, après Aamir Khan s’est encordé Shah Rukh Khan promouvoir Laal Singh Chaddha, Kamal R Khan a conseillé le Baadshah de Bollywood rester le plus loin possible du premier et de son film.

KRK suggère à Shah Rukh Khan de rester loin d’Aamir Khan

S’adressant à son compte Twitter officiel, KRK a écrit: “Je suggérerai à @iamsrk Bhai d’être loin de #AamirKhan! Ye Doobta Huwa ship hai, Isko Sahara Dene Ki Galti Na Karna. Aamir Ka wahi Kaam Hai, ,! Si vous soutiendra Aamir, alors le public pourrait aussi se mettre en colère contre vous.” Dans un autre tweet, il a ajouté : “Aamir Khan a compris que son film #LaalSinghChaddha était devenu un désastre avant sa sortie seulement. Alors maintenant, Amir a demandé à @iamsrk de promouvoir son film. ?! Arey Aamir Bhai #SRK Ke Kahne Se Toh Log Unki Salut film Nahi Dekhte, Toh Aapki Film Ko Kaya Dekhenge !” Découvrez tous ses tweets ci-dessous :

Je reçois tellement de commentaires négatifs sur #LaalSinghBouddha tous les jours. Alors je crois que #Aamir Khan ne devrait pas sortir le film. Cela deviendra un grand désastre et la carrière d’Aamir sera terminée. KRK (@kamaalrkhan) 9 juillet 2022

je vais suggérer à @iamsrk Bhai être loin de #Aamir Khan! Ye Doobta Huwa navire hai, Isko Sahara Dene Ki Galti Na Karna. Aamir Ka wahi Kaam Hai, , ! Si vous soutenez Aamir, le public pourrait également se fâcher contre vous. KRK (@kamaalrkhan) 11 juillet 2022

Aamir Khan a compris que son film #LaalSinghChaddha est devenu un désastre avant la sortie seulement. Alors maintenant, Amir a demandé @iamsrk pour promouvoir son film.?! Arey Aamir Bhaï #SRK Ke Kahne Se Toh Log Unki Hi film Nahi Dekhte, Toh Aapki Film Ko Kaya Dekhenge !? KRK (@kamaalrkhan) 11 juillet 2022

Pour les non-initiés, Shah Rukh Khan a une apparition importante dans Aamir Khan et Kareena Kapoor avec Laal Singh Chaddha, avec un ami proche Salman Khan, qui a fait vibrer tout le monde bien avant le début des promotions du film.