KRK suggère à Shah Rukh Khan de ne pas faire de Pathaan ; dit que ce sera “un désastre sûr”

Kamal R Khan (KRK) est connu pour ses tweets controversés. Il cible toujours les célébrités dans ses tweets et prédit si les films à venir seront un succès ou un flop. Maintenant, il a fait une prédiction pour Shah Rukh Khan vedette Pathan et il a également fait une suggestion à la superstar. KRK veut que SRK ne fasse pas Pathaan car selon lui, le film sera un désastre assuré. Dans son tweet, il a également écrit qu’il avait suggéré à SRK de ne pas faire Happy New Year et Jab Harry Met Sejal.

KRK a tweeté : “J’ai suggéré à @iamsrk de ne pas faire de films #HappyNewYear #Fan et #JHMS. Mais il a fait ces films et les 3 films ont été des désastres. Maintenant, je lui suggère une fois de plus qu’il ne devrait pas faire #Pathaan car cela deviendra un désastre assuré.”

Eh bien, de nombreux fans de Shah Rukh Khan rappellent à KRK que Happy New Year a été un succès au box-office. Découvrez les tweets ci-dessous

La bonne année a été super réussie chez boxoffixe même avec vos critiques négatives et toutes les critiques ,,, Davinder Singh (@Davinde48839946) 22 juillet 2022

#Bonne année l’entreprise à vie est de 408 crore et le budget était de 100 crore toh catastrophe kaise ??? Aur pathan toh pakka blockbuster hoga likh lo tum Alok Tiwari (@alokyntiwari) 22 juillet 2022

Désolé de dire Mais Bonne année était un film à succès Brandon Buffard (@brandonbuffard) 22 juillet 2022

Pathaan est réalisé par Siddharth Anand et il met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham dans le rôle principal. Le film devrait sortir en janvier de l’année prochaine. Il marquera le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran après une interruption de quatre ans. Les fans de l’acteur attendent Pathaan avec impatience.

Outre Pathaan, Shah Rukh Khan a aligné Jawan et Dunki. Jawan, qui met également en vedette Nayanthara, sortira sur les grands écrans en juin 2023, et Dunki devrait sortir à Noël l’année prochaine. Réalisé par Rajkumar Hirani, Dunki met en vedette Taapsee Pannu dans le rôle principal féminin.