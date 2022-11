KRK s’en prend aux nouveaux parents Alia Bhatt et Ranbir Kapoor pour avoir eu un «bébé prématuré» dans les sept mois suivant le mariage; Les fans de Raalia furieux

Parfois, vous pensez qu’une personne ne devrait pas avoir la capacité de parler et l’une d’entre elles est Kamaal R Khan. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont annoncé l’arrivée de leur petite fille et tandis que le monde entier et la famille célèbrent leur bonheur avec eux, KRK s’en est pris aux nouveaux parents pour avoir eu un bébé prématuré alors qu’Alia a accouché du bébé dans les 7 mois suivant leur mariage. .

félicitations à #RanbirKapoor et #AliaBhatt pour être devenus les fiers parents d’une belle fille en 7 mois.??? KRK (@kamaalrkhan) 6 novembre 2022

Je ne comprends pas pourquoi certains idiots donnent des conférences ici. Il y a des millions d’enfants qui naissent prématurés. C’est normal. KRK (@kamaalrkhan) 6 novembre 2022

Jetez un œil à la façon dont les fans de Raalia critiquent le critique autoproclamé pour être devenu méchant

Félicitations à eux…mais rien ne vous regarde que ce soit 7 ou 9 mois…vous vous concentrez sur les 6 ou 9 mois de vos enfants. leozr (@leozr789) 6 novembre 2022

Pourquoi cela vous dérange-t-il que ce soit 7 ou 9 mois. Occupe-toi de tes oignons Alok Sonali (@AlokSonali) 6 novembre 2022

Tuje bada pata hai, tu wohi tha kya en tant que garde de sécurité ???? Mera ek bhaiya bhabi ki mariage arrangé hua tha, shadi se pehle ek dusre se mile bhi nahi et bhabi ko 7 mois moi bébé hua… Tereko chize pata ni hai toh thik hai, est-ce moi koi sharam ki baat thodi na hai chomu? ?? Je suis Inasree (@i_inasree) 6 novembre 2022

Un homme peut devenir un con avec un tweet. Rants&Roasts (@Sydusm) 6 novembre 2022

Ranbir et Alia étaient arrivées à l’hôpital hier matin et plus tard dans la matinée, Alia s’est rendue sur son Instagram et a annoncé qu’elle devenait parent d’une petite fille.

Alia et Ranbir se sont mariés en avril et après trois mois de leur mariage, l’actrice de Brahmastra a annoncé sa grossesse et beaucoup ont soupçonné qu’elle était tombée enceinte avant le mariage. Alia a également réagi à ces trolls et a déclaré qu’elle était heureuse de sa vie et qu’elle se fichait des ennemis.